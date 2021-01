Werkloze kok nu langs de deuren als muzikant: 'Acht tot negen optredens per dag'

'Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria.' Donderdagochtend om 11.00 uur belt Michael aan bij Essie. De Delftse is jarig. Haar dochter Jennifer ziet een advertentie van Michael voorbij komen en vindt het een goed idee om hem een half uurtje te laten komen zingen. En dat doet hij vol overgave. Essie geniet ervan. 'Ik vind het geweldig', glundert ze.

Michael vraagt een bescheiden bedrag voor zijn optredens. Het geld legt hij apart voor zijn dochtertje, die in maart ter wereld gaat komen. Tegelijkertijd geniet hij enorm van de blije gezichten die zijn muziek oplevert. 'Het ging eigenlijk ook al snel van twee optredens op een dag, naar een hele dag optreden. Er waren mensen die er emotioneel van werden, maar ook die vroegen of ik niet de hele dag kon blijven zingen', vertelt Michael trots.

Jennifer (l) vroeg een optreden aan voor haar moeder | Foto: Omroep West

Het idee om dit te gaan doen, ontstaat op de bank, als Michael samen met zijn neef naar een potje darts ligt te kijken. 'Tussendoor kwam er weer nieuws over corona binnen. We hadden zoiets van: dat zijn we eigenlijk wel een beetje zat', legt Michael uit. Hij wil iets postiefs op touw zetten. 'Ik dacht: ik speel gitaar, ik houd ervan om mensen te entertainen. Kan ik daar niet iets mee doen? En toen kwam ik op het idee om met mijn gitaar langs de deuren te gaan.'

Al snel wordt het maken van muziek een fulltime baan voor Michael, die overigens wel hoopt zo snel mogelijk weer aan te bak te kunnen als kok. 'Ik blijf dit niet doen hoor. Het is heel erg leuk. Maar zodra het echt op werken gaat lijken, dan stop ik ermee.'

Michael leert in zijn jeugd gitaar spelen. 'Ik had vroeger ADHD. En de standaard bijwerking hiervan is dat je keuzes gaat maken. Dat kunnen slechte, maar ook goede keuzes zijn. Ik heb geen prettige jeugd gehad en ik ging zoeken naar iets waar ik me goed bij voelde. En dat was muziek maken. Ik kwam iemand tegen die zei: ik ga jou gitaar leren spelen. Vanaf dat moment is muziek mijn soulmate.'

Het genre wat Michael tijdens zijn optredens ten gehore brengt, is vooral nederpop. 'Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet', is donderdagochtend te horen in de straat van Essie. 'Ik maak soms een uitzondering, maar dat gebeurt sporadisch. Het zijn voornamelijk Hollandse meezingers die in mijn repertoire zitten.'

Zoetsappige kinderliedjes

Michael krijgt veel positieve reacties en ook zijn vriendin - die gelukkig nog wel een baan heeft - is trots op hem. Maar hij doet het natuurlijk maar voor één iemand: zijn dochtertje. 'Ze is er nog niet, maar ik ben nu al verliefd', zegt Michael met een hele brede glimlach op zijn gezicht. 'Ik heb al vanaf mijn dertiende een kinderwens en nu is het op 23-jarige leeftijd bijna zo ver.'

Niet alleen op straat maakt Michael muziek. Ook bij de buik van zijn vriendin is hij vaak te vinden met zijn gitaar. 'Dan speel ik zoetsappige kinderliedjes.' Vaak wordt dat gewaardeerd, maar niet altijd. 'Ze wordt er soms gek van, haha. Dan zegt ze: kan je die gitaar niet even één dag weg doen? Dan zeg ik: maar ik vind het zo leuk om te doen', sluit hij af.

