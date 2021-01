Aanmelden voor middelbare scholen Den Haag kan later en langer

De gemeente Den Haag verschuift en verlengt de periode voor toekomstige middelbare scholieren om zich in te schrijven voor een school. Dat meldt de gemeente. De periode stond gepland van 6 tot en met 19 februari, dat wordt 13 februari tot en met 5 maart. Aanleiding is de lockdown waarin Nederland nu zit.

De gemeente heeft dit besloten na overleg met de schoolbesturen voor het voorgezet onderwijs. De veranderde aanmeldperiode geldt niet enkel voor Den Haag, maar ook voor Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

'Nu de geruchten gaan dat de lockdown met een aantal weken wordt verlengd, heb ik opnieuw om tafel gezeten met de schoolbesturen', zegt verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer. 'Scholen krijgen meer tijd om toetsen af te nemen en tot een goed basisschooladvies te komen. Ook krijgen scholen op deze manier meer tijd om online open dagen te organiseren.'

Alternatief voor de open dag

Die online kennismakingen met de middelbare school moet een alternatief zijn voor het zelf langsgaan. Minister Arie Slob van onderwijs heeft scholen gevraagd af te zien van zo'n 'echte' open dag omdat dat te gevaarlijk zou zijn met de hoeveelheid coronabesmettingen die nog iedere dag wordt geconstateerd.

De Haagse wethouder Bredemeijer hoopt dat dit advies van de minister wordt teruggedraaid als opeens het aantal besmettingen afneemt. Maar hij zegt door het verschuiven van de aanmeldperiode scholen in ieder geval meer tijd hebben om (ook) een fatsoenlijke online-kennismaking te regelen. De kwestie kwam woensdag ook aan de orde in een spoeddebat in de Haagse politiek. Raadsleden Chris van der Helm (VVD) en Fonda Sahla (D66) vroegen daar om aandacht voor de zorgen van de ouders.

VVD en D66 tevreden

De partijen zijn blij met de aanpassingen. 'We moeten kinderen en hun ouders de maximale ruimte geven om hun toekomst te bepalen. Kinderen hebben het recht op het beste onderwijs en de juiste schoolkeuze is daar essentieel in', stelde D66-raadslid Fonda Sahla. 'De lockdown is al slecht genoeg voor het onderwijs. Nu halen we in ieder geval een beetje stress weg bij de ouders en kinderen"

Ook VVD'er Chris van der Helm is tevreden. Van der Helm: 'Fijn dat de termijn met twee weken wordt verlengd. Toch willen we het liefst dat kinderen toch nog, bijvoorbeeld in kleine groepjes, scholen fysiek kunnen bezoeken. Dit moet natuurlijk wel verantwoord kunnen, daarom wachten we ook de reactie van het kabinet over mogelijke extra corona-maatregelen af.'

LEES OOK: Juf of meester spelen en veel Teams: dit was de eerste thuisonderwijsdag van 2021