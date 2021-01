Getuigen gezocht van de avond en nacht voor dodelijke overval Oud Ade

Die melding werd even voor 6.00 uur gedaan. De politie komt graag in contact met mensen die vanaf maandagavond 28 december 22.00 uur personen of voertuigen hebben gezien bij de woning of in de omgeving. Een politiewoordvoerder laat weten dat er bewust voor deze tijdsperiode is gekozen, maar kan geen verdere informatie geven.

Een Team Grootschalige Opsporing doet onderzoek naar het overlijden van de man. Er wordt al dagenlang onderzoek gedaan in en rond het huis aan de Hofdijklaan. In de buurt van het huis is donderdag een tekstkar geplaatst met een getuigenoproep over de acht uur voor de melding van de overval. 'Reed u in deze tijdsperiode op de Provincialeweg/Hofdijklaan en beschikt u over dashcambeelden? Neem dan contact op met de politie via opsporingstiplijn 0800-6070.'

De tekstkar in Oud Ade | Foto: MediaTV

Mogelijk slachtoffer van vier mannen

Een goede vriendin van de familie liet eerder aan Omroep West weten dat Mimoun Bergoual mogelijk het slachtoffer is geworden van vier mannen die het huis zijn binnengedrongen. Zij heeft de vrouw van Mimoun gesproken, nadat die in paniek naar het politiebureau was gevlucht. De vriendin werd naar eigen zeggen gebeld door de politie met de vraag of zij de vrouw van het slachtoffer tijdelijk kon opvangen. Op het politiebureau hoorde ze dat er iets was gebeurd met Mimoun, maar er kon toen nog niet bevestigd worden dat hij was overleden.

De vrouw van het slachtoffer vertelde haar dat er vier onbekende mannen de woning binnendrongen. Zij kon niet zien wat er gebeurde, maar zag alleen het lichaam van een persoon neervallen. De vrouw wist niet of Mimoun gewond was geraakt, is het huis uit gevlucht en naar het politiebureau gegaan, vertelde de vriendin van de familie.

'Een graag geziene gast'

Mimoun Bergoual was als ondernemer een bekende verschijning in de Marokkaans-Leidse gemeenschap, schrijft mediapartner Sleutelstad. 'Een graag geziene gast', zegt een goede bekende van hem die niet met naam genoemd wil worden. 'Dit is zo onwerkelijk. Het was zo'n lieve man.'

De man was in de basis vastgoedondernemer, maar nam in 2018 het huurcontract over van Albert Heijn aan het Kooiplein toen die supermarkt naar de overkant verhuisde. Zijn Tanger Markt werd niet het succes dat hij ervan verwacht had en toen het contract afliep, sloot ook de supermarkt. Volgens de vriendin van de familie woonde hij zo'n drie a vier jaar met zijn tweede vrouw in de boerderij in Oud Ade.