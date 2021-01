Zoetermeerse wijk vreest aanslagen hangjeugd: 'Ik ben bang, heel bang'

Het is wachten op het eerste slachtoffer, zegt iemand die de buurt goed kent, niet bij naam genoemd wil worden en onherkenbaar in beeld wil. Omroep West heeft meerdere bewoners gesproken, die allemaal anoniem willen blijven, uit angst voor represailles. In de buurt geldt een alcohol-, samenscholings- en een lachgasverbod. Daarnaast hangen er toezichtcamera's. Ook zijn er zogenoemde jeugdmarshalls, jeugdboa's en is er een wijkregisseur op het gebied gezet. Maar het lijkt niet voldoende.

In de Rockanjestraat woont een zestal gezinnen waarvan de kinderen zich bezighouden met criminele activiteiten, vertelt de bron uit de buurt. De zorgen in de buurt zijn groot. 'Was de vuurwerkbom een vergeldingsactie of een waarschuwing en wat komt er nog meer? Hoe ver moet het gaan? Nu is het het gelukkig goed afgelopen, er hadden slachtoffers kunnen vallen,' zegt de bewoner bezorgd.

Bang voor verdere escalatie

'Ik ben bang, heel bang. En een hoop mensen zijn dat al langer, omdat de groep hangjongeren steeds groter wordt. Ze hangen op straat en vertonen intimiderend gedrag. Ze zijn drugs aan het dealen en gebruiken en er is agressiviteit. 's Nachts worden we wakker door gierende banden. Het zijn auto's die gasflessen, wiet of cocaïne afleveren. Er worden auto's gestolen en ramen ingeslagen. Kinderen kunnen niet veilig buiten spelen. Ik vind dat heel triest.'

Bewoners zijn bang voor verdere escalatie in de buurt. 'Zijn er wapens in het spel? Hoe hoog is de criminaliteit', vraagt de buurtbewoner zich hardop af. 'Ik denk dat meerdere bewoners het gevoel hebben dat er een bende aan de gang is. Ik denk dat de jongeren die in en om de Rockanjestraat wonen, onderdeel zijn van een groter geheel', vertelt de bron. 'De geruchten gaan dat het groepje uit de buurt onderdeel is van 250 man verdeeld over Zoetermeer.'

Stuurloze jongeren en hun familie gedwongen helpen

De buurtbewoner maakt zich ook zorgen om de jongeren zelf. 'Ik denk dat een aantal stuurloos is geraakt. En dat ouders geen grip meer hebben op hun kinderen, wat zeer triest is. Ik denk dat we het over een heel serieus probleem hebben. Dit moet stoppen voordat het echt uit de hand loopt.' Op de vraag welke oplossing juist zou zijn voor de problemen, zegt de bron: 'Ik denk dat er vrijwillig of gedwongen hulp moet komen voor de gezinnen om deze jongeren weer op de rit te krijgen. Dat is prioriteit nummer één. Want deze jongeren zijn niet gelukkig in deze situatie. Ze verdienen gewoon een goed en gezond leven.'

In de Rockanjestraat in Zoetermeer werd een brandend voorwerp tegen een woning gegooid | Foto: Regio15

Burgemeester Michel Bezuijen beaamt dat de vuurwerkbom die op 5 januari dit jaar tegen een woonhuis werd gegooid niet het eerste grote incident in de wijk is. 'Er hebben zich al meer incidenten voorgedaan in het verleden.' Er is daarom al verscherpt toezicht in de wijk en de burgemeester wil kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn. 'Eén van de dingen die we gaan onderzoeken is de samenstelling van de wijk.' Zo zouden verplaatsingen ook een mogelijkheid kunnen zijn, aldus de burgemeester. 'Dat is iets wat we met de woningbouwcorporatie bespreken. We zijn al wat langer bezig met deze wijk en wat mij betreft moeten we nu ook snel doorpakken.'

De redactie sprak voor dit verhaal meerdere bronnen. De persoon die het verhaal in beeld doet, wil dat onherkenbaar doen en anoniem blijven. De namen zijn bij de redactie bekend.

