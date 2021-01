Kans op nieuw zwembad in Haagse Molenwijk erg klein: verbouwing pand kost vele miljoenen

De deel van de bewoners van de Molenwijk in het stadsdeel Laak willen wil graag een eigen zwembad. Ze dienden daarvoor een burgerinitiatief in. Dat kon rekenen op de minimaal duizend benodigde steunbetuigingen.

Volgens de initiatiefnemers is er in de buurt een grote behoefte aan een eigen, gemeenschappelijk zwembad. 'Veel van de kinderen uit de wijk zwemmen in de zomer in de Trekvliet, maar dat vinden we als ouders te gevaarlijk. Andere kinderen in de wijk hebben zelfs geen zwemdiploma, en met al dat water in de wijk is dat een groot risico. Als het mooi weer is, kan je nog wel naar Ypenburg of zwembad Haagse Hout fietsen, maar bij slecht weer doe je dat ook niet zo snel', aldus Fatiha Chokoud, de drijvende kracht achter een burgerinitiatief voor een eigen zwembad.

Markant gebouw in de Ketelstraat

Dat zou moeten komen in een markant gebouw in de Ketelstraat waarin vroeger een school zat, maar nu een voedselbank is gevestigd. Chokoud: 'De voorgevel van het pand mag niet worden gesloopt, omdat het een monument is. Maar dat heeft gelukkig al veel weg van een zwembad.'

In een voormalige school aan de Ketelstraat in de Haagse Molenwijk moet een zwembad komen, vinden buurtbewoners. | Foto Omroep West

Wethouder Bredemeijer zei woensdag tijdens een commissievergadering het idee achter het plan te omarmen. Ook hij ziet graag meer mensen zwemmen. Maar het pand in Laak is daarvoor niet geschikt. Zo is het niet hoog genoeg en zouden er dragende wanden moeten worden gesloopt. 'Om in het gebouw een zwembad onder te brengen zou het pand dus verregaand gestript moeten worden. Vervolgens zou het pand vanuit de kern weer moeten worden opgebouwd.'

Die operatie zou al gauw tussen de tien en vijftien miljoen euro kosten. Daar komen dan nog de jaarlijkse exploitatielasten bovenop.

Voldoende zwembaden in de stad

Daarnaast, stelt de wethouder, blijkt uit onderzoek dat er voldoende zwembaden in de stad zijn. Voor de bewoners van de Molenwijk zijn er in een straal van vier kilometer vier baden. Wel zouden bestaande baden in de toekomst iets moeten worden uitgebreid om ook in de toekomst voldoende zwemwater in de stad te hebben.

Het is onbegrijpelijk dat het college de noodzaak voor een zwembad in Laak niet ziet - Nino Davituliani

Vrijwel alle partijen in de raad spraken hun waardering uit voor het initiatief van Chokoud. Vooral Hart voor Den Haag is een hartstochtelijk pleitbezorger van een nieuw bad in Laak. 'Het college zegt wel te willen luisteren naar de burger, maar worstelt daar in de praktijk nog mee', aldus raadslid Nino Davituliani. 'Het is onbegrijpelijk dat het college de noodzaak voor een zwembad in Laak niet ziet.'

Ook NIDA is een groot voorstander. 'Ik denk dat veel bewoners, van jong tot oud, hier profijt van kunnen hebben', constateerde fractievertegenwoordiger Asma Halusi. Volgens haar speelt ook mee dat in dit deel van de stad veel armere mensen wonen, die niet de mogelijkheid hebben om met het openbaar vervoer naar een ander bad te gaan.

Moeite met de hoge kosten

Veel andere partijen hebben echter moeite met de hoge kosten. 'De mogelijkheden zijn niet onbegrensd', in de woorden van D66-raadslid Birgül Özmen.

De meeste partijen willen pas tijdens een afsluitend debat in de gemeenteraad hun definitieve oordeel geven. Maar veel partijen lijken zich neer te leggen bij de argumenten van de wethouder.