Coronavirus: Militairen helpen in Voorburg en Tim Krul heeft corona

Zorgmedewerker kan voorlopig geen vaccinatie afspreken

Zo goed als alle beschikbare tijden voor verpleeghuismedewerkers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, zijn volgeboekt. Er is niet genoeg vaccin beschikbaar, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland.

Als iemand nu nog een afspraak wil maken, noteert de GGD naam en telefoonnummer. Deze mensen kunnen een afspraak maken wanneer er weer genoeg vaccin beschikbaar is, maar dat is 'op zijn vroegst over enkele weken'.

Haagse keeper Tim Krul heeft corona

Defensie helpt bij ziekenhuis Voorburg

Het ministerie van Defensie springt bij op een tijdelijke verpleegafdeling van het Diaconessenhuis in Voorburg. Vier militairen zijn donderdag begonnen in Voorburg en blijven er in elk geval tot 27 januari, meldt de Reinier de Graaf Groep.

De afdeling is opgezet voor mensen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen, maar die nog niet naar hun eigen huis of naar een verpleeghuis kunnen. Dit zijn vooral kwetsbare ouderen. Met de militaire hulp kan die afdeling meer mensen opnemen, zodat in andere ziekenhuizen meer bedden vrijkomen voor coronapatiënten. Ook op andere plekken in Nederland zijn militairen ingezet om de druk op de zorg te verplichten.

Miljoen vaccins komen later

Een deel van de door de Europese Unie bestelde coronavaccins komt later dan minister De Jonge maandag in zijn Kamerbrief schreef. De Jonge verwachtte toen 8 miljoen vaccins in de eerste drie maanden van dit jaar. Uit een rondgang van de NOS langs farmaceuten komt naar voren dat er daarvan zeker 1,1 miljoen later komen.

Dat betekent dat 550.000 Nederlanders later zullen worden ingeënt dan De Jonge schreef, omdat van deze vaccins twee doses per persoon nodig zijn.

Het Duitse bedrijf Curavec bijvoorbeeld stelt dat zijn vaccin pas in april kan worden goedgekeurd door Europese medicijnautoriteit EMA. De Jonge verwachtte daarvan 600.000 doses in het eerste kwartaal, maar die komen dus sowieso later. Dat was toen De Jonge zijn brief verstuurde al bekend. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen de NOS dat hij nog niet weet hoe snel de levering na goedkeuring kan beginnen, omdat die planning nog niet is gemaakt. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf wel de 1,6 miljoen vaccins kan leveren die het ministerie van VWS aankondigde voor het tweede kwartaal.

Besmettelijke mutatie

Er is ook nog goed nieuws over vaccins: Het vaccin van Pfizer/BioNTech lijkt ook te werken tegen de mutatie van de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika rondgaan. Dat zegt het bedrijf op basis van een laboratoriumstudie die het samen met wetenschappers van de Universiteit van Texas heeft uitgevoerd. De studie is nog niet door onafhankelijke wetenschappers beoordeeld.

'Houd noodopvang dak- en thuislozen tot april open'

Gemeenten moeten de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen tot april openhouden, vinden het Rode Kruis en branchevereniging Valente. Bij het Rode Kruis melden zich nieuwe mensen die dak- en thuisloos zijn geworden. Veelal gaat het om personen die hun baan hebben verloren of op een andere manier financieel in de problemen zijn geraakt door de aanhoudende coronacrisis, aldus de hulporganisatie.

Het Rode Kruis krijgt mee hulpvragen van opvanglocaties, bijvoorbeeld voor het leveren en opzetten van veldbedden, dekens en andere benodigdheden. Ook Valente, de branchevereniging voor onder meer opvanglocaties, vindt meer en langere noodopvang bittere noodzaak. 'Opvanglocaties hebben door de 1,5 metermaatregel een lagere capaciteit, terwijl de vraag naar opvang toeneemt. Bovendien zijn andere partners die tijdens de eerste coronagolf nog klaarstonden, zoals hotels en sporthallen, nu minder beschikbaar', signaleert Esmé Wiegman, directeur van Valente.

2600 klachten bij coronavakantiemeldpunt

Bij het coronavakantiemeldpunt van de Consumentenbond zijn sinds de opening half december tijd ruim 2600 meldingen binnengekomen. De meeste (1116) gaan over vluchten en pakketreizen (616). Het zijn vooral klachten over zaken als de trage terugbetaling wanneer een vlucht is geannuleerd of het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld.

'We vermoeden dat airlines eerder hun eigen klanten terugbetalen dan dat ze bemiddelaars compenseren. We gaan hierover in gesprek met de sector en de betrokken toezichthouders', zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

Fors meer kwetsbare ouderen overleden in laatste week 2020

In de laatste week van vorig jaar zijn er zo'n 1700 chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking overleden. Dat zijn er ongeveer 500, ofwel bijna 40 procent meer dan gebruikelijk voor deze periode, maakte statistiekbureau CBS bekend. Het ging vooral om 80-plussers.

De sterfte in de rest van de Nederlandse bevolking kwam uit op bijna 2100, dat is volgens het CBS nagenoeg zoals verwacht voor de tijd van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er zelfs 200 mensen minder.

Het bureau merkte eerder op dat de hogere sterfte van de afgelopen maanden samenvalt met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. In de tweede golf tot nu toe is de zogeheten relatieve oversterfte het hoogst in Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide rond 20,5 procent).

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.