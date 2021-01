Coronavirus: Lockdown verlengd, kabinet wacht onderzoek basisscholen af

Kabinet wacht nader onderzoek over basisschoolleerlingen af

Ook scholen blijven na 18 januari vermoedelijk dicht, maar hoe lang is nog niet duidelijk. Het kabinet wacht nader onderzoek over het effect van de coronamutatie, die in Engeland opdook, op jonge kinderen af, zeggen Haagse bronnen na het beraad van ministers op het Catshuis.

Het sluiten van scholen is een maatregel die het kabinet zwaar valt, omdat het grote maatschappelijke gevolgen heeft. Eerder keek het ministerie van Onderwijs, op aandringen van de Kamer, of de scholen toch niet voor 18 januari open konden. Maar wegens de hoge besmettingscijfers besloot het kabinet eind vorig jaar dit toch niet te doen. Nu de lockdown wordt verlengd, moeten scholen zelfs langer dicht blijven.

Voor middelbare scholen geldt dat ze tot het einde van de lockdown dicht blijven, maar basisscholen kunnen mogelijk wel eerder open. Het kabinet hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de situatie op scholen. Op basis daarvan zal een besluit worden genomen.

Lockdown vrijwel zeker drie weken langer

De lockdown vanwege de coronamaatregelen wordt vrijwel zeker met drie weken verlengd. Voor bepaalde sectoren wordt het financiële steunpakket uitgebreid. Volgens Haagse bronnen is dat de uitkomst van beraad op het Catshuis, meldt de NOS.

Op het Catshuis overlegden de meest betrokken bewindslieden weer met hun vaste adviseurs, onder wie RIVM-directeur Van Dissel. Waarschijnlijk komen er geen versoepelingen, maar ook geen verzwaringen van de coronamaatregelen.

Half december maakte het kabinet bekend dat scholen en niet-essentiële winkels dicht zouden gaan, de scholen tot 18 januari en de winkels tot 20 januari. Omdat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn, hebben verschillende deskundigen gepleit voor verlenging van de maatregelen. Leden van het kabinet wilden de afgelopen week niet te veel vooruitlopen op wat er gaat gebeuren, maar lieten zich al niet optimistisch uit over eventuele versoepelingen.

Van der Valk vreest omvallen hotels

Als de overheid niet snel met meer ondersteuning komt voor noodlijdende hotels, gaan er ondernemingen omvallen, zegt Freek van der Valk in een interview met Nieuwsuur. De Van der Valk-directeur doet een uiterste oproep aan het kabinet: 'Ik wil niet bedelen of zielig zijn, maar er gaan echt hotels omvallen als er niets wordt gedaan.'

In het interview schetst hij een donker beeld van het hotelwezen in coronatijd. 'We zijn zeker onder de indruk van wat de regering aan het begin van de pandemie voor elkaar heeft gekregen. Dat was een slim pakket dat snel geregeld is. Maar tevreden zijn we absoluut niet.'

Bij elkaar zijn de 74 Van der Valk-hotels en de 14.000 werknemers het op een na grootste horecabedrijf van Nederland. Ook in onze regio het bedrijf hotels, onder meer in Alphen aan den Rijn, Leiden, Nootdorp en Wassenaar.

Voor de coronacrisis gingen de zaken in de hotels, de restaurants en met de zaalverhuur uitstekend. Maar in de huidige lockdown, waarbij ook restaurants in hotels dicht moesten, ligt bijna alles stil.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft verder dalen. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt 2554, dat is 13 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zondag zijn 212 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 73 minder dan zaterdag. Van hen zijn er 25 opgenomen op de ic, 19 minder dan zaterdag en 187 in de kliniek, 54 minder dan zaterdag. Gemiddeld zijn er deze week minder nieuwe opnames dan vorige week.

6657 nieuwe coronagevallen, minder dan zaterdag

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6657 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de 7365 (gecorrigeerde) positieve tests die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag had gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 54 tegenover 139 op zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het soms een tijd voor dit wordt verwerkt in de landelijke gegevens.

Regering overlegt op het Catshuis

Het kabinet en de belangrijkste adviseurs zijn zondagmiddag met elkaar in vergadering om de stand van zaken rond het coronavirus te bespreken. Het belangrijkste onderwerp is ongetwijfeld de voortzetting van de lockdown.

Nederland zit sinds maandag 14 december in een nieuwe lockdown. De gaat minimaal tot dinsdag 19 januari duren. Tijdens de toespraak waarin hij de lockdown aankondigde gaf premier Mark Rutte al aan dat er dinsdag 12 januari een nieuwe persconferentie zou komen, waarin het kabinet de plannen voor na 19 januari bekend zal maken. Deze maatregelen worden zondagmiddag in het Catshuis besproken.

Gehandicaptenzorg wil snellere vaccinatie voor kwetsbaren

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag gevraagd de 25.000 medewerkers die werken met 'deze meest kwetsbare mensen' zo snel mogelijk te vaccineren. 'Op die manier wordt de zorgcontinuïteit gestut bij de cliënten waar de gezondheidsrisico’s het grootst zijn. Bovendien staat de capaciteit al lange tijd onder druk, door een hoog ziekteverzuim en onderbezetting', aldus de vereniging.

De VGN zegt vrijdag een brandbrief aan de minister te hebben gestuurd en er zondag nogmaals op te hebben aangedrongen dat het voor de continuïteit van zorg van groot belang is dat de meest kwetsbare cliënten in gehandicaptenzorg en hun medewerkers zo snel mogelijk met het Pfizer vaccin worden ingeënt.

Huisartsen onder zware druk door corona: uitval en sluiting

Het piept en kraakt bij de huisartsenpraktijken. Wachttijden lopen op en huisartsen maken soms weken van meer dan tachtig uur omdat ze ook de ziekenhuiszorg moeten overnemen. Ondertussen leggen de vele coronauitbraken sommige praktijken plat. 'Als deze zorg in gevaar komt, heeft dat grote gevolgen', waarschuwt de landelijke vereniging voor huisartsen bij RTL Nieuws.

Het scheelde niet veel of een huisartsenpraktijk in Zwijndrecht moest dicht vanwege een coronauitbraak. De huisarts van die praktijk belandde op de ic, en ook meerdere medewerkers werden ziek. Gelukkig schoot gepensioneerd arts Peter Top uit Dordrecht te hulp. 'Ik ben weer aan het werk gegaan om te voorkomen dat de praktijk dicht moest', zegt Top.

Coronacrisis duidelijk te merken in verkeersintensiteit

De impact van de coronacrisis en de maatregelen om het virus in te dammen, zijn duidelijk te zien in het aantal verkeersbewegingen. Naast de luchtvaart en het openbaar vervoer is de daling ook te merken op de weg, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vliegverkeer werd al vanaf maart ernstig beperkt en kwam in april zelfs vrijwel volledig stil te liggen. In april 2020 vloog maar 2 procent van het aantal passagiers in vergelijking met een jaar eerder. In mei was dit 3 procent. Daarna is het aantal vliegtuigpassagiers weer toegenomen, maar het aantal ligt nog ruim 70 procent lager dan een jaar eerder.

Modernavaccins maandag verdeeld over het land

Vanuit het bedrijf Movianto in Oss worden maandag de eerste doses van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna verspreid over het land. Het Europees Medicijn Agentschap keurde het middel van Moderna woensdag goed. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus.

Nederland heeft van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses besteld, waarvan de eerste 400.000 doses naar verwachting dit kwartaal worden geleverd, zo meldde coronaminister De Jonge woensdag al. Hij kondigde toen aan dat de eerste levering 'qua omvang nog beperkt als zijn'. De Jonge heeft eerder gezegd dat Nederland het Modernavaccin wil inzetten bij ouderen, bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. 'De huisarts krijgt daarbij een grote rol', aldus de minister.

Het vaccin van Moderna beschermt 94,1 procent van de mensen die ermee worden ingeënt. Zij worden niet meer ziek als ze met het coronavirus in aanraking komen, zo is aangetoond in het klinisch onderzoek.

Parkeerterreinen Meijendel zijn vol

Net als zaterdag is het druk op deze zonnige zondag in duingebied Meijendel tussen Wassenaar en Den Haag. Alle parkeerterreinen rond het natuurgebied zijn al weer vol.

OMT-lid De Jong: langere lockdown vanwege langzame daling cijfers

De huidige lockdown moet worden verlengd nu het aantal coronabesmettingen in Nederland slechts langzaam daalt, dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. 'Als de lichte daling niet doorzet en tegelijkertijd de Engelse mutatie meer de overhand gaat nemen, dan zit je zelfs eerder aan striktere maatregelen te denken. Het is een spannende tijd moet ik zeggen', aldus De Jong tegen de Amsterdamse zender.

'De huidige maatregelen zouden voldoende moeten zijn mits men zich ook aan alle basale maatregelen houdt. Het dringende advies is ook nog steeds is om thuis te werken, men moet zich daar echt aan houden. Als we dat doen dan hoop ik in de komende weken, als het kersteffect weg is, dat we wel die daling wel gaan zien.'

Volgens De Jong is er nu een hele lichting daling. 'Veel minder dan we gehoopt hadden. De ziekenhuisopnames stegen de afgelopen week nog door. Het was onrustig in het ziekenhuis, er was een grote druk. Dat lijkt inmiddels een beetje te stabiliseren. De rust keert een beetje terug. Maar het aantal infecties en ziekenhuisopnames is niet gedaald zoals we gehoopt hadden met alle maatregelen die genomen zijn.'

Verlenging lockdown op tafel tijdens Catshuisberaad

Wat moet er gebeuren na 19 januari als de huidige lockdown afloopt? Die vraag staat centraal tijdens het Catshuisberaad zondag waarin een deel van het kabinet overlegt met deskundigen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, over de coronaontwikkelingen.

Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd. Een verlenging van een week of twee ligt dan voor de hand, zeggen ingewijden. Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog, zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Wel lijkt het aantal ziekenhuis- en ic-opnames wat af te vlakken. Ook in andere landen zoals Duitsland is de lockdown verlengd.

Inmiddels 30.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd

Er zijn tot en met zaterdag 30.000 medewerkers uit de acute zorg gevaccineerd met het coronavaccin, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) na vier dagen vaccineren. Het vaccineren begon op woensdag. In de meeste ziekenhuizen zijn de vaccins nu op. Maandag komt er een laatste zending, aldus het LNAZ. Daarmee zullen de komende week de laatste medewerkers hun eerste vaccin krijgen.

Er is volgens het LNAZ geen verspilling opgetreden. 'Ziekenhuizen lieten de vaccins gereedmaken door apothekersassistenten of andere getrainde medewerkers. Zo werd gewaarborgd dat er zes in plaats van vijf doses uit een flacon gehaald konden worden. Daarbij hebben ziekenhuizen flacons die over waren, doorgestuurd naar ziekenhuizen waar een tekort bestond.'

Sjaan krijgt 80 kaarten voor haar 80ste verjaardag

Sjaan Verhoeven uit Leiden kreeg vrijdag een bijzondere verrassing voor haar tachtigste verjaardag. Haar dochter Jo zorgde voor maar liefst tachtig verjaardagskaartjes van vrienden, familie en bekende Nederlanders, zoals zangduo Saksia en Serge, de familie Meiland en acteur Wim Rijken. Door corona kon Sjaan haar verjaardag niet groots vieren.

Sjaan gaat niet iedereen een kaartje terugsturen. 'Daar kan ik niet aan beginnen, dan gaat heel mijn AOW er aan.'

Mediapartner Sleutelstad ging op bezoek bij Sjaan:

Minder besmettingen

Het aantal coronagevallen is gedaald, dat laat het RIVM weten. Afgelopen etmaal kwamen er 7383 meldingen bij. Dat zijn er 764 minder dan vrijdag. Dat is langer dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 7544 mensen positief getest werden. Gemiddeld genomen daalt het aantal positieve tests.

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 2574 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren 2644), van wie 700 op de ic (gisteren 708), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op de verpleegafdelingen werden 241 nieuwe coronapatiënten opgenomen, acht nieuwe opnames minder dan gisteren. Bij het RIVM werden 139 coronapatiënten gemeld, gisteren waren dat er nog 89.

Ook leraren willen snel gevaccineerd worden

In navolging van veel andere beroepsgroepen wil ook onderwijzend personeel snel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Daarom pleit een brede groep van onderwijsorganisaties, van primair en voortgezet onderwijs inclusief het speciaal onderwijs tot de universiteiten in een brief aan het kabinet voor opname van onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning. Dat laten onderwijsorganisaties en vakbonden zaterdag weten. 'Vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en vanwege het bovengemiddelde risico op besmetting.'

De onderwijsorganisaties willen duidelijkheid over wanneer deze groep in aanmerking komt voor vaccinatie, zo schrijven ze. 'Het onderwijs vervult een cruciale rol in de samenleving. In het coronabeleid wordt onderwijspersoneel dan ook aangemerkt als mensen die een vitaal beroep uitoefenen. Door de coronamaatregelen is het onderwijs aan leerlingen en studenten in het funderend onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs al bijna een jaar - noodgedwongen - niet optimaal.'

Parkeerplaatsen Meijendel vol

Op deze zonnige dagen is het druk in duingebied Meijendel tussen Wassenaar en Den Haag. De duinwachter waarschuwt dan ook op Twitter voor de drukte. Vorig weekend was het ook druk, toen werd dezelfde oproep gedaan.

Steeds meer mensen willen vaccinatie

De bereidheid om te vaccineren tegen corona blijft stijgen. Een paar dagen nadat de eerste prikken in Nederland zijn uitgedeeld wil 76 procent zich laten inenten. In december was dit nog 67 procent. Een op de zes (16 procent) wil dat nu zeker of waarschijnlijk niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag onder 25.210 mensen. Een groep van 8 procent heeft nog twijfels.

Driekwart van de twijfelaars (77 procent) heeft behoefte aan meer informatie om een goede keuze te kunnen maken. Als ze beter geïnformeerd worden over de veiligheid van de verschillende vaccins en de bijwerkingen op lange termijn zijn ze wellicht over de streep te trekken. Veel voorstanders willen het liefst meteen gevaccineerd worden. Volgens het vaccinatieschema zijn veel mensen pas in de tweede helft van het jaar aan de beurt.

Ministerie: noodopvang mag geen verkouden kinderen weigeren

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid dat in Breda werd ingevoerd, zo meldt de NOS. Uit angst voor de virusvariant, die in Groot-Brittannië opdook, zijn kinderen met verkoudheidsklachten niet meer welkom op de 28 scholen van onderwijsorganisatie INOS in Breda. De mutant is besmettelijker.

'We kennen nog niet alle details van deze specifieke situatie, maar de richtlijn van het RIVM is helder', reageert een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS. 'Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven.'

Een groot deel van de besmettingen is te herleiden naar een basisschool in Bergschenhoek. Daar bleek na uitgebreid onderzoek dat dertig mensen besmet zijn geraakt met de coronavariant.