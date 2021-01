Coronavirus: Vaccinatiebereidheid blijft groeien

Steeds meer mensen willen vaccinatie

De bereidheid om te vaccineren tegen corona blijft stijgen. Een paar dagen nadat de eerste prikken in Nederland zijn uitgedeeld wil 76 procent zich laten inenten. In december was dit nog 67 procent. Een op de zes (16 procent) wil dat nu zeker of waarschijnlijk niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag onder 25.210 mensen. Een groep van 8 procent heeft nog twijfels.

Driekwart van de twijfelaars (77 procent) heeft behoefte aan meer informatie om een goede keuze te kunnen maken. Als ze beter geïnformeerd worden over de veiligheid van de verschillende vaccins en de bijwerkingen op lange termijn zijn ze wellicht over de streep te trekken. Veel voorstanders willen het liefst meteen gevaccineerd worden. Volgens het vaccinatieschema zijn veel mensen pas in de tweede helft van het jaar aan de beurt.

Ministerie: noodopvang mag geen verkouden kinderen weigeren

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid dat in Breda werd ingevoerd, zo meldt de NOS. Uit angst voor de virusvariant, die in Groot-Brittannië opdook, zijn kinderen met verkoudheidsklachten niet meer welkom op de 28 scholen van onderwijsorganisatie INOS in Breda. De mutant is besmettelijker.

'We kennen nog niet alle details van deze specifieke situatie, maar de richtlijn van het RIVM is helder', reageert een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS. 'Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven.'

Een groot deel van de besmettingen is te herleiden naar een basisschool in Bergschenhoek. Daar bleek na uitgebreid onderzoek dat dertig mensen besmet zijn geraakt met de coronavariant.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.