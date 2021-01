Coronavirus: Verlenging Lockdown nodig, stelt Wim Schellekens

Een patiënt in het HMC in Den Haag. | Foto: ANP

Red Teamlid Wim Schellekens: Verlenging Lockdown nodig

'De extra lockdown hebben we zeker nodig. De mogelijke verlenging van de lockdown met drie weken is niet om ondernemers te pesten, maar om zo snel mogelijk van de lockdown af te komen', reageert Leiderdorper Wim Schellekens op de mogelijke verlenging van de lockdown in West Wordt Wakker op Radio West. De oud-inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg pleit met het Red Team al maanden voor strengere, en dan ook kortdurende, maatregelen.

'We zitten met de huidige besmettingscijfers met de gevolgen van de feestdagen. Je mag verwachten dat de huidige maatregelen goed werken. We komen van 10.000 besmettingen per dag en we moeten naar 1000. Dat zijn drie tot vier halveringen, elke halvering kost zeker drie tot vier weken. Dus die extra weken lockdown hebben we zeker nodig.'

Vooral de Britse mutant die nu rondwaart, baart Schellekens zorgen. 'De mutant maakt je niet zieker, maar is wel besmettelijker. Er zullen meer mensen ziek worden'. De Leiderdorper verwijst naar de beelden van de Londense ziekenhuizen waar ambulances uren in de rij staan om patiënten in het ziekenhuis af te leveren.

'We hebben een beetje een voorsprong op Londen, omdat we al een lockdown hebben.' Hij verwijst naar experts die zelfs voor een nog strengere lockdown pleiten, met nog strengere reisbeperkingen, beperktere bezoekersaantallen en zelfs een avondklok.

'We moeten ons voorbereiden dat we, als we uit de lockdown komen, er ook uit blijven. De GGD moet weer bron- en contactonderzoek kunnen doen en mensen moeten weer in quarantaine worden geplaatst. Anders zitten we na zes weken weer in lockdown. We moeten nu alle inspanningen doen en straks met sneltesten alles onder controle houden', besluit hij.

Advies Gezondheidsraad: Wie krijgt eerste coronavaccin Moderna

Nu er een tweede vaccin tegen het coronavirus is, van de farmaceut Moderna, is de volgende stap bepalen wie dat vaccin als eerste krijgt. Daarom komt de Gezondheidsraad met een advies over de toediening van het middel.

Bij het vaccin van Moderna is bewaren bij 20 graden onder nul voldoende. Daarom meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week dat het kabinet dit vaccin wil aanbieden aan bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap.

Begin deze week wordt bekend wanneer het vaccineren met Moderna zal starten, zo kondigde De Jonge vorige week al aan.

Eerste prik verpleeghuismedewerkers Den Haag

Verpleeghuismedewerkers uit de regio Haaglanden kunnen zich vanaf maandag laten vaccineren tegen het coronavirus. In Den Haag kunnen mensen naar het stadion van voetbalclub ADO, waar een bouwwerk op de parkeerplaats staat.

Ook in de regio's Amsterdam-Amstelland en Drenthe begint vandaag het vaccineren van het verpleeghuispersoneel. Eerder begonnen de vaccinaties in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week start het prikken in de rest van het land.

Ongeveer 200.000 medewerkers uit de langdurige zorg hebben een afspraak kunnen maken voor de eerste vaccinatie en voor de herhaalprik drie weken later. Alle ruimte voor afspraken is inmiddels volgeboekt. Ongeveer 65.000 mensen die nu nog geen afspraak hebben, moeten enkele weken wachten tot er weer genoeg vaccinvoorraad is.

'Extra compensatie horeca van groot belang'

'Het is van groot belang dat er extra compensatie komt voor de horeca. Dat is hard nodig.' Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland in reactie op het nieuws dat het kabinet de lockdown wil verlengen en extra steunmaatregelen wil voor ondernemers. 'Het is ook van groot belang dat er nu ook compensatie komt voor de startende ondernemers die in 2020 begonnen zijn.'

Non-food vertegenwoordiger INretail vreest de komende maanden 'een tsunami' aan faillissementen en ontslagen. 'Als de situatie niet verandert, wordt het een bloedbad." De brancheorganisatie is "extreem verontrust. Iedere dag wordt de situatie nijpender.'

In een peiling waar 1300 ondernemers aan meededen, gaf ruim zestig procent aan zeker te weten dat hun onderneming in 2021 moet afslanken. Tienduizenden banen staan op de tocht en de paniek is groot. 'Er dreigt een groot maatschappelijk probleem, waarvan ook toekomstige generaties de lasten moeten dragen.'

