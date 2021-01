Coronavirus: Avondklok besproken, maar komt er niet

Toch geen avondklok

De invoering van een avondklok is zondag door het kabinet besproken, zeggen Haagse ingewijden tegen de NOS. Maar premier Rutte en minister De Jonge gaan deze maatregel vanavond niet aankondigen, want er is veel weerstand tegen. Onder meer de burgemeesters en de politie willen er niet aan.

Niet alleen is er de weerstand van burgemeesters en politie, ook is de maatregel moeilijk te handhaven. Er zouden te veel uitzonderingen moeten worden gemaakt voor mensen die een dringende reden hebben om toch 's avonds over straat te gaan.

Vanavond is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Die is te volgen via omroepwest.nl, de Omroep West-app, radio en tv.

De Jonge: 'Nog een paar ferme maanden voor de boeg'

Zorgminister Hugo de Jonge gaat ervan uit dat 'we echt nog een paar ferme maanden voor de boeg hebben'. Het kabinet maakt zich 'natuurlijk zorgen' over de nieuwe Britse coronavariant, die besmettelijker is dan het huidige virus, zei De Jonge dinsdag voorafgaand aan het crisisberaad van het kabinet over de coronacrisis.

Hij wees op de situatie in Engeland: 'Overvolle ziekenhuizen en in sommige wijken in Londen een besmettingsgraad van één op de twintig mensen. Dat is natuurlijk heel griezelig.'

Hij waarschuwde dat we ook in Nederland nog niet ervan af zijn. 'We zijn begonnen met de vaccinatie. Dat is een hoopvol gegeven maar we mogen er niet uit afleiden dat we er al bijna zijn. We hebben echt een paar ferme maanden voor de boeg.' Dat geldt ook voor ondernemers: 'Het zijn echt moeilijke maanden. We hebben het echt nog even vol te houden voordat we er zijn'.

Over een avondklok zei De Jonge dat 'alle opties alle keren op tafel liggen'. Hij wilde er niet specifiek op ingaan. Dinsdagavond zal hij daarover in de persconferentie iets over vertellen.

Politiebonden zien avondklok niet zitten

De politiebonden zien het invoeren van een avondklok niet zitten. Ze voorzien grote problemen bij het handhaven daarvan.

'We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden', zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. 'Ik ben bang dat politie en boa's een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren.'

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) krijgt dinsdag veel bezorgde reacties van leden, die waarschuwen voor de consequenties van een avondklok. 'Het wordt heel intensief voor de handhaving. We hebben nu al moeite met het verwerken van alle 112-meldingen en het dichten van roosters. Een avondklok betekent een flink capaciteitsprobleem', zegt Struijs.

Thuiswerken

De Nederlandse BOA Bond ziet ook niks in een avondklok, volgens de bond zien boa's dat het 's avonds rustig is op straat. De bond wil liever dat meer mensen thuis gaan werken. 'Een groter probleem is dat te veel mensen naar hun werk 'moeten'. Maak centraal afspraken met werkgevers. Stel thuiswerken verplicht en maak van werken op kantoor een uitzondering', stelt de bond op Twitter voor.

'Wat wij zien is dat veel mensen onderweg naar hun werk zijn. Het is druk op de weg en op bedrijventerreinen, een heel verschil met de lockdown in maart en april. Werknemers kunnen niet zomaar besluiten thuis te werken omdat de regering ons daartoe oproept. Ze zijn afhankelijk van hun werkgevers. De regering zal afspraken moeten maken met werkgevers om thuiswerken verplicht te stellen.'

'Kabinet werkt aan avondklok'

Het kabinet werkt aan de invoering van een avondklok begin volgende week, maar er is grote weerstand bij burgemeesters en regeringsfracties. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Eerder was een meerderheid van de Tweede Kamer al tegen de invoering van de avondklok.

Door de weerstand is het onzeker of het kabinet dinsdagavond de invoering ook daadwerkelijk gaat aankondigen. Volgens de experts zou een avondklok voorkomen dat mensen 's avonds bij elkaar op visite gaan en dat voorkomt nieuwe besmettingen.

In verschillende Europese landen is een avondklok al ingevoerd, maar in Nederland heeft het kabinet telkens voor andere maatregelen gekozen.

Van Zanen wil er niet op vooruitlopen

Volgens een betrokkene is de 'avondklok nu een optie, omdat andere opties op zijn'. De mogelijke invoering is zondag in het Catshuisoverleg besproken. Enkele aanwezige ministers neigden naar invoering, maar van andere betrokkenen was er weerstand. Tijdens het Veiligheidsberaad maandagavond bleek dat veel burgemeesters de invoering niet zien zitten.

De woordvoerder van de Haagse burgemeester Van Zanen laat aan Omroep West weten: 'Wij lopen nooit vooruit op maatregelen die nog niet aangekondigd zijn. We wachten eerst de persconferentie af en we zullen zien wat daaruit komt. Anders wordt het pandemonium als iedereen op de zaken vooruit loopt.' Burgemeester Lenferink kon dinsdagochtend niet reageren, hij zit de hele dag in beraad met he college..

'Hang geen mondkapje aan binnenspiegel van de auto'

Motorrijders roepen automobilisten op om mondkapjes niet meer aan hun binnenspiegel te hangen. Dit maakt mensen op de motor, fiets en brommer maar ook voetgangers 'onzichtbaar'. Volgens motorplatform MotorNL zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

Ad van de Wiel, motortestcoördinator binnen MotorNL, zegt dat hij er alles aan doet om zichtbaar te zijn in het verkeer, maar het mondkapje zorgt voor een nieuw gevaarlijk probleem. 'Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer. En nu verdwijn ik achter een mondkapje?'

In Nederland kan je een boete van 150 euro krijgen als je zicht wordt belemmerd door een onnodig voorwerp.

MKB Den Haag wil meer steun voor kleine ondernemers

Vanavond is er weer een persconferentie, maar het is inmiddels wel duidelijk dat de huidige lockdown nog een aantal weken wordt verlengd. Dit betekent onder meer dat de horeca en winkels die geen essentiële-producten verkopen nog dicht blijven. Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag ziet het somber in voor winkeliers: 'Het vet op de botten begint echt op te houden.' Vooral kledingzaken zitten met grote wintervoorraden die ze niet kwijtraken en dat is een grote kostenpost.

Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen daalt licht

Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week iets gedaald, maar niet zo sterk als in de voorgaande weken. De exacte cijfers komen dinsdag in de wekelijkse update van het RIVM.

Het instituut meldde vorige week dat het 56.440 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 16 procent minder dan de week ervoor, maar volgens het RIVM was het nog geen overtuigende daling en bleef het effect van de lockdown nog uit.

In de zes dagen sinds die update zijn er 44.444 nieuwe gevallen bijgekomen, gemiddeld 7407 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer kan uitkomen op ongeveer 50.000. Dat zou een daling van ongeveer 10 procent zijn.

Middelbare scholen tot 9 februari aangewezen op thuisonderwijs

De basisscholen mogen misschien weer open op 25 januari. Maar de middelbare scholen blijven tot minstens 9 februari dicht. Daarom proberen ze op het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout er het beste van te maken. Mediapartner NOS ging bij de school langs.

Kabinet streeft naar openen basisscholen en kinderopvang op 25 januari

Het kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen, zeggen ingewijden. Het hangt wel af van een onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de zogeheten 'Britse variant' van het coronavirus. Pas nadat het OMT met een advies erover is gekomen, neemt het kabinet een besluit.

5499 coronameldingen afgelopen etmaal

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5499 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in een etmaal sinds 2 december. In de afgelopen week zijn bijna 51.000 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld 7262 per dag.

