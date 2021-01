Coronavirus: Kamer debatteert over verlenging lockdown

GroenLinks wil betaald coronaverlof voor ouders mogelijk maken

Ouders die hun baan met thuisonderwijs voor kinderen combineren, moeten betaald coronaverlof kunnen opnemen. Dat voorkomt stress en ernstige gezondheidsklachten, zoals een burn-out. Ook haalt het de druk af van de reeds overvraagde noodopvang. Met dit voorstel komt GroenLinks woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het combineren van een baan met thuisonderwijs is voor veel werkende ouders een onmogelijk opgave, stelt GroenLinks. Zij halen werk in tijdens avonduren of op weekenddagen of nemen vakantiedagen op, terwijl ze die straks nodig hebben om uit te rusten. 'De rek is eruit. Ouders raken in de knel', zegt Jesse Klaver. 'Zorg voor kinderen is niet iets wat je er maar even bij doet.'

UNICEF: 'Houd de scholen open'

Regeringen moeten alles op alles zetten om scholen open te houden of prioriteit geven aan de heropening van scholen. Dat is de oproep van UNICEF aan regeringen, waaronder die in Nederland. 'Ook in Nederland is niet de vraag of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven', aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

De impact van schoolsluitingen op kinderen is volgens UNICEF onverminderd groot. Door de wereldwijde lockdowns was op het hoogtepunt van de crisis 90 procent van de scholieren verstoken van onderwijs. Meer dan een derde van de schoolkinderen had helemaal geen mogelijkheid om lessen op afstand te volgen. Dit heeft volgens UNICEF een verwoestend effect op kinderen. Zo is te zien dat het vermogen van kinderen om te lezen, schrijven en rekenen is afgenomen.

'Ochtend- en avondspits verdwenen door corona'

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de ochtendspits en de avondspits bijna helemaal verdwenen van de wegen. Wie vorig jaar in de spits moest rijden, was 32 procent eerder thuis dan in 2019. Dat meldt TomTom in zijn jaaroverzicht.

Volgens de maker van navigatiesystemen was het in sommige steden in het weekeinde drukker dan in 2019, terwijl het doordeweeks juist rustiger was. 'Dit impliceert dat mensen doordeweeks veelal thuiswerkten en leefden en in het weekend de weg op gingen voor activiteiten buitenshuis', concludeert TomTom.

De drukste plek in Nederland is Haarlem. Wie daar op pad is, heeft gemiddeld 25 procent extra reistijd nodig. Den Haag staat tweede, gevolgd door Nijmegen, Leiden en Groningen.

Kamer debatteert over verlenging lockdown

Een dag na de aankondiging van het kabinet dat de lockdown met drie weken wordt verlengd, moeten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor het beleid. Om de lockdown voor het bedrijfsleven te verzachten, worden steunpakketten uitgebreid, maar details daarover ontbreken nog.

De verlenging is volgens het kabinet nodig omdat het aantal besmettingen nog veel te hoog ligt. Daar komt bij dat de Britse mutatie van het virus, die vermoedelijk besmettelijker is dan het origineel, op steeds meer plekken in Nederland opduikt.

Vanaf maandag 800 vaccins op Rotterdam The Hague Airport

De overheid heeft burgers opgeroepen om niet te vliegen en daar wordt grotendeels gehoor aan gegeven; bij Rotterdam The Hague Airport hebben ze het aantal passagiers met 77% terug zien lopen afgelopen jaar. 'Alleen op vrijdag vertrekken er nog een aantal vluchten, de rest van de week staat eigenlijk alles aan de grond. Het is wel raar om de vertrekhal zo leeg te zien', zegt Raymond de Jong tegen mediapartner Den Haag FM.

Toch gaat de bedrijvigheid op de luchthaven door. Sinds begin december kon men zich al laten testen bij het vliegveld, maar vanaf 8 januari worden er dus ook de eerste mensen gevaccineerd. De Jong: 'Momenteel worden er zo’n 250 man per dag gevaccineerd, maar vanaf aanstaande maandag schalen we dat al op naar 800. Dat gaat dus al een stuk sneller.'

Huisartsenvereniging: minister komt vaccinatieafspraken niet na

Ondanks eerdere afspraken die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen huisartsen toch niet in januari al gevaccineerd worden tegen Covid-19. Dit is een besluit van minister Hugo de Jonge, meldt de vereniging dinsdag.

'De minister laat de huisartsen en daarmee hun patiënten in de kou staan', stelt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. De vereniging betreurt de beslissing omdat er "een haalbare oplossing was gevonden waarbij huisartsen die onmisbaar zijn in de spoedzorg snel konden worden ingeënt.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.