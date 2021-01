Coronavirus: Rutte denkt dat meer ingrijpen nodig is dan huidige lockdown

Rutte denkt dat meer ingrijpen nodig is dan huidige lockdown

Premier Mark Rutte denkt dat er nog verdere maatregelen nodig zullen zijn om het coronavirus onder controle te krijgen. Dat zei hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer. 'We moeten het naar beneden duwen, ik denk niet dat we er komen met de bestaande lockdown', aldus Rutte. Ook vanuit de Kamer klinkt een roep om verder ingrijpen. Maar over het soort maatregelen dat nodig is, werden Rutte en het parlement het vooralsnog niet eens.

De premier riep de Kamer op niet bij voorbaat een avondklok uit te sluiten. Het Outbreak Management Team komt op verzoek van het kabinet met een advies over de effectiviteit van die maatregel. Maar verschillende partijen hebben hier grote twijfels over. Eerder stemde de Kamer al in meerderheid tegen de mogelijke invoering van een spertijd.

Meer dan 6000 nieuwe coronabesmettingen

Na vijf achtereenvolgende dagen waarop het aantal coronagevallen daalde, is het aantal woensdag weer iets gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend werden 6148 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. In Den Haag waren er 137 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen steeg het aantal gevallen met bijna 48.400, wat neerkomt op 6916 per dag. Op woensdagen zijn er meestal meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen. Het cijfer ligt wel lager dan eerdere woensdagen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 890.000 Nederlanders positief getest. Dat aantal kan vrijdag boven de 900.000 uitkomen. Als dit tempo aanhoudt, wordt eind januari of begin februari de miljoenste besmetting in Nederland vastgesteld. Van bijna 12.700 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.

Vaccinatielocatie Gouda

In Gouda komt er een vaccinatielocaties in de Dick van Dijk Hal. Die hal wordt gebruikt voor de vaccinatie van mobiele 60-75 jarigen. Het is nog niet duidelijk wanneer er op deze locaties gestart wordt met vaccineren. Dat is afhankelijk van de levering van vaccins. Dat laat GGD Hollands Midden weten.

Limeshal in Alphen aan den Rijn wordt vaccinatielocatie

De Limeshal in Alphen aan den Rijn wordt aangewezen als vaccinatielocatie door de GGD, meldt mediapartner Studio Alphen. Vanaf 1 februari is de sporthal langs de Oranje Nassausingel gereed om mensen te vaccineren. Of dan daadwerkelijk al gestart kan worden met inenten, is nog niet bekend.

Een woordvoerder van de gezondheidsdienst zegt te verwachten dat mobiele zestigplussers als eerst aan de beurt zijn. 'We weten nog niet of we dan ook gaan starten met het vaccineren van Pfizer. Dat is afhankelijk van het ministerie en welke en hoeveel vaccins geleverd kunnen worden.' De zegsvrouw stelt dat parallel aan de GGD de huisartsen zestigplussers met het AstraZeneca-vaccin zullen gaan inenten.

KNVB houdt twee opties open voor hervatting amateurvoetbal

De KNVB heeft nog steeds twee opties op tafel liggen voor een hervatting van de amateurvoetbalcompetities bij de senioren. Vanwege de huidige lockdown, die in december inging en dinsdag door het kabinet in ieder geval tot 9 februari werd verlengd, is het niet mogelijk om de volledige competities uit te spelen. Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft of alle seniorencompetities opdelen in twee poules, zijn volgens de KNVB nog wel mogelijke opties.

Volgens de KNVB is het nog te vroeg om er iets over te zeggen. 'Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario's nog steeds realistisch en haalbaar. Met de eerstvolgende persconferentie hopen we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over eventuele versoepelingen voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit worden genomen over de hervatting van de competities.'

Op dit moment mogen seniorenteams slechts in groepjes van maximaal twee personen trainen. Onderlinge wedstrijden spelen, zoals bij de jeugd tot 18 jaar, is niet toegestaan. De KNVB houdt er rekening mee dat voorafgaand aan een eventuele herstart van de competitie de seniorenteams eerst een paar weken normaal in groepsverband moeten kunnen trainen.

Van Dissel: minder bezoek is nodig

Om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan, kan het nodig zijn om de lockdownmaatregelen nog verder aan te scherpen. 'We moeten kijken wat we eventueel nog extra kunnen doen', zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag tijdens een vergadering met Tweede Kamerleden.

Van Dissel denkt vooral aan maatregelen om het aantal bezoeken dat mensen aan elkaar brengen te verminderen. 'Dat zien wij nu duidelijk als het zwakke punt. Hoe voorkom je dat mensen teveel bij elkaar op bezoek gaan?'

Volgens Van Dissel 'kunnen we ervan uitgaan' dat de Engelse variant zich in heel Europa al verspreid heeft.

Natuurbeheerders: blijf in het weekend bij je eigen huis

Blijf op zaterdagen, zondagen en tijdens feestdagen in de buurt van je eigen huis. Ga op die dagen niet tussen 11.00 en 15.00 uur op pad, want dat zijn de drukste uren in de natuur. Die waarschuwing geven Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL woensdag. De natuurbeheerders vrezen grote drukte nu 'de natuur' als bijna het enige uitje nog 'open' is, nu de strenge lockdown is verlengd tot en met 9 februari.

De organisaties raden mensen aan om natuur op te zoeken die ze per fiets of wandelend kunnen bereiken. Handhavers houden toezicht op parkeerterreinen, die worden gesloten als ze vol zijn. Afgelopen twee weekeinden was het bijvoorbeeld druk in duingebied Meijendel (tussen Wassenaar en Den Haag), daar werden de parkeerplaatsen afgesloten.

Net als zaterdag zijn de parkeerterreinen rond Meijendel weer vol | Foto: Leo Loijenga/@DuinwachterLeo

'Je leven en inkomen worden op nul gezet'

Kledingzaken balen van de verlengde lockdown. De ondernemers hebben het zwaar. Ze hebben veel geld geïnvesteerd in de wintercollectie, maar die kan over een paar weken alleen nog maar in de uitverkoop verkocht worden. Doordat de ondernemers inkomsten mislopen is er nauwelijks geld om de voorjaarscollectie te betalen.

Verslaggever Lieuwe van Sloten was bij Boetiek Nouveau op de Frederik Hendriklaan in Den Haag.

Zorginstellingen blij dat vaccineren maandag begint

In verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg kan maandag al begonnen worden met het vaccineren van bewoners. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen.

Ook de verpleeghuizen van de Florence zorggroep in de regio Den Haag worden nog steeds hard geraakt door corona. Esther van der Sluis van zorgorganisatie Florence is daarom blij dat het vaccineren is begonnen:

Ook Ipse de Bruggen start maandag 18 januari met de vaccinatie van cliënten met een verstandelijke beperking. 'We zijn blij met deze eerste stap die de zorg aan deze cliënten veiliger zal maken en op termijn zicht geeft op het versoepelen van de coronamaatregelen. We hopen dat de besmettingen nu nog verder afnemen en dat we hierdoor snel weer terug kunnen naar normale omstandigheden. Juist ook voor onze kwetsbare cliënten en voor zorgmedewerkers is dat van groot belang', zegt voorzitter Jan van Hoek.

Inenten ouderen loopt vertraging op

Het inenten van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen met het Moderna-vaccin duurt nog zo'n anderhalve week omdat bewoners eerst nog schriftelijk toestemming moeten geven, zegt een woordvoerder van de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ.

'Wij gaan nu de mensen uitnodigen, dat moet allemaal schriftelijk. Daar moeten mensen over na kunnen denken, hopelijk niet al te lang. De brief moet ondertekend teruggestuurd worden', aldus de woordvoerder. Daarna kunnen verpleeghuizen gaan plannen.

'Horeca heeft behoefte aan harde datum'

De verlenging van de lockdown zorgt ervoor dat de horeca straks bijna vier maanden gesloten is. 'Het is uitzichtloos, het doet zo'n pijn', vertelt Anil Soekhoe, vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Haag en eigenaar van de chocolaterie Hop en Stork.

Soekhoe zou graag een coronabeleid zien waarin vooruitgeleefd wordt richting harde data. 'Regeren is vooruitzien. Als ondernemer kijk je dus ver vooruit. Om de drie weken dan nieuws krijgen dat er weer verlengd wordt is sneu. We hebben vanuit de ondernemersvereniging liever een harde datum, al weet ik dat dat lastig is.'

Buurland Duitsland werkt met zo'n harde datum, zij zetten volgens de horecaondernemer in op een lockdown tot en met 1 april. 'Dat is wellicht hard, maar wel duidelijk. Dan hoef je ook geen mensen aan te nemen', besluit de ondernemer.

Luister hier naar het volledige interview met Anil Soekhoe op Radio West.

Bijna 6,5 miljoen mensen zien coronapersconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdag gekeken naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Dat is minder dan de toespraak van Mark Rutte op 14 december waarin hij de nieuwe lockdown aankondigde (8,4 miljoen), maar meer dan de laatste reguliere persconferentie een week eerder (5,5 miljoen).

GroenLinks wil betaald coronaverlof voor ouders mogelijk maken

Ouders die hun baan met thuisonderwijs voor kinderen combineren, moeten betaald coronaverlof kunnen opnemen. Dat voorkomt stress en ernstige gezondheidsklachten, zoals een burn-out. Ook haalt het de druk af van de reeds overvraagde noodopvang. Met dit voorstel komt GroenLinks woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het combineren van een baan met thuisonderwijs is voor veel werkende ouders een onmogelijk opgave, stelt GroenLinks. Zij halen werk in tijdens avonduren of op weekenddagen of nemen vakantiedagen op, terwijl ze die straks nodig hebben om uit te rusten. 'De rek is eruit. Ouders raken in de knel', zegt Jesse Klaver. 'Zorg voor kinderen is niet iets wat je er maar even bij doet.'

UNICEF: 'Houd de scholen open'

Regeringen moeten alles op alles zetten om scholen open te houden of prioriteit geven aan de heropening van scholen. Dat is de oproep van UNICEF aan regeringen, waaronder die in Nederland. 'Ook in Nederland is niet de vraag of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven', aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

De impact van schoolsluitingen op kinderen is volgens UNICEF onverminderd groot. Door de wereldwijde lockdowns was op het hoogtepunt van de crisis 90 procent van de scholieren verstoken van onderwijs. Meer dan een derde van de schoolkinderen had helemaal geen mogelijkheid om lessen op afstand te volgen. Dit heeft volgens UNICEF een verwoestend effect op kinderen. Zo is te zien dat het vermogen van kinderen om te lezen, schrijven en rekenen is afgenomen.

'Ochtend- en avondspits verdwenen door corona'

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de ochtendspits en de avondspits bijna helemaal verdwenen van de wegen. Wie vorig jaar in de spits moest rijden, was 32 procent eerder thuis dan in 2019. Dat meldt TomTom in zijn jaaroverzicht.

Volgens de maker van navigatiesystemen was het in sommige steden in het weekeinde drukker dan in 2019, terwijl het doordeweeks juist rustiger was. 'Dit impliceert dat mensen doordeweeks veelal thuiswerkten en leefden en in het weekend de weg op gingen voor activiteiten buitenshuis', concludeert TomTom.

De drukste plek in Nederland is Haarlem. Wie daar op pad is, heeft gemiddeld 25 procent extra reistijd nodig. Den Haag staat tweede, gevolgd door Nijmegen, Leiden en Groningen.

Kamer debatteert over verlenging lockdown

Een dag na de aankondiging van het kabinet dat de lockdown met drie weken wordt verlengd, moeten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor het beleid. Om de lockdown voor het bedrijfsleven te verzachten, worden steunpakketten uitgebreid, maar details daarover ontbreken nog.

De verlenging is volgens het kabinet nodig omdat het aantal besmettingen nog veel te hoog ligt. Daar komt bij dat de Britse mutatie van het virus, die vermoedelijk besmettelijker is dan het origineel, op steeds meer plekken in Nederland opduikt.

Vanaf maandag 800 vaccins op Rotterdam The Hague Airport

De overheid heeft burgers opgeroepen om niet te vliegen en daar wordt grotendeels gehoor aan gegeven; bij Rotterdam The Hague Airport hebben ze het aantal passagiers met 77% terug zien lopen afgelopen jaar. 'Alleen op vrijdag vertrekken er nog een aantal vluchten, de rest van de week staat eigenlijk alles aan de grond. Het is wel raar om de vertrekhal zo leeg te zien', zegt Raymond de Jong tegen mediapartner Den Haag FM.

Toch gaat de bedrijvigheid op de luchthaven door. Sinds begin december kon men zich al laten testen bij het vliegveld, maar vanaf 8 januari worden er dus ook de eerste mensen gevaccineerd. De Jong: 'Momenteel worden er zo’n 250 man per dag gevaccineerd, maar vanaf aanstaande maandag schalen we dat al op naar 800. Dat gaat dus al een stuk sneller.'

Huisartsenvereniging: minister komt vaccinatieafspraken niet na

Ondanks eerdere afspraken die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen huisartsen toch niet in januari al gevaccineerd worden tegen Covid-19. Dit is een besluit van minister Hugo de Jonge, meldt de vereniging dinsdag.

'De minister laat de huisartsen en daarmee hun patiënten in de kou staan', stelt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. De vereniging betreurt de beslissing omdat er "een haalbare oplossing was gevonden waarbij huisartsen die onmisbaar zijn in de spoedzorg snel konden worden ingeënt.'

