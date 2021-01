Coronavirus: 'Beslis per geval of verplichten van negatieve test nodig is'

'Beslis per geval of verplichten van negatieve test nodig is'

De overheid moet per situatie beoordelen of het nodig is om mensen pas ergens toe te laten als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. "Testbewijzen kunnen in sommige situaties - zoals een lockdown - vrijheden vergroten, en in andere situaties vrijheden beperken. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die op dat moment gelden", concludeert de Gezondheidsraad.

Het ministerie van Volksgezondheid had de raad om advies gevraagd. Het kabinet bekijkt of testbewijzen kunnen helpen om de coronamaatregelen te versoepelen.

Dit hebben jongeren ervoor over om weer naar concerten te kunnen

Jonge Nederlandse concert- en festivalgangers hebben veel over om weer naar optredens te kunnen. Zo is het merendeel van mensen tussen de 16 en 35 jaar onder meer bereid een sneltest te doen, een vaccinatiebewijs te tonen lichaamstemperatuur te meten of van tevoren contactgegevens te delen met organisatoren. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel en NPO 3FM.

Over een meezingverbod zijn concertgangers niet te spreken. Zeven op de tien ondervraagden zegt daaraan niet mee te willen werken. Zo'n 2.000 concert- en festivalgangers werden ervoor ondervraagd.

Wat te doen met je cadeaubon nu de winkels dicht zijn?

De branchevereniging van uitgevers van cadeaukaarten, BVCNL, roept bedrijven op om coulance te tonen naar consumenten die kaarten bezitten die alleen fysiek zijn in te wisselen. Dit vraagt BVCNL omdat veel winkels, horeca, bioscopen en andere bedrijven vanwege de overheidsmaatregelen nog langer gesloten blijven tijdens de tweede lockdown.

Kaartuitgevers voorkwamen tijdens de eerste lockdown ook al dat in die periode de geldigheid van cadeaukaarten verliep zonder mogelijkheid tot inwisselen. De gevraagde soepelheid heeft betrekking op tegoedbonnen met een geldigheid van maximaal drie jaar.

Cadeaukaarten zijn populair in Nederland. Per jaar wordt naar schatting voor 1,5 miljard euro aan tegoedbonnen gekocht en cadeau gegeven. Tijdens de coronacrisis is het aandeel digitale cadeaukaarten sterk gestegen. Uit GfK-onderzoek is gebleken dat de fysieke cadeaukaart, met 79 procent van de aankopen, de populairste vorm blijft. Deze kunnen vaak ook online worden besteed, maar niet altijd.

Meer scooters verkocht tijdens coronacrisis

De verkopers van scooters hebben een goed jaar achter de rug en in 2020 een recordaantal van bijna 85.000 exemplaren verkocht. Dat is een groei van 45 procent ten opzichte van een jaar eerder, melden brancheorganisaties Bovag en de RAI Vereniging. De verkoop van het aantal brom- en snorscooters bereikte het hoogste niveau sinds 2009. Onlangs werd bekend dat er vorig jaar ook een recordaantal motoren zijn verkocht.

Door de beperkingen in het openbaar vervoer als gevolg van het coronavirus kozen mensen voor de fiets, motor en scooter als alternatief. Van alle nieuwe scooters afgelopen jaar betrof bijna driekwart een snorfiets die een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur heeft, terwijl dat in 2019 minder dan twee derde was.

50 organiaties: Gooi de scholen open

Zeker 50 organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om naar alternatieven te zoeken voor de schoolsluiting wegens de coronacrisis, om zo de 'enorme ontwikkelingsrisico's' voor kinderen en jongeren te beperken. 'De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven', staat in een donderdag uitgebrachte verklaring.

De organisaties, waaronder het Trimbos-instituut, Jantje Beton, Kids Rights, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en UNICEF Nederland, maken zich grote zorgen over kinderen en jongeren in Nederland. 'Het aantal kwetsbare kinderen groeit doordat hun belangen in het coronabeleid steeds het onderspit delven. De schoolsluiting verergert hun situatie en maakt die zelfs acuut', stellen ze.

UNICEF deed woensdag al een oproep aan regeringen wereldwijd om scholen open te houden.

Niet meer zingen in de protestantse kerk

Het landelijk kerkbestuur van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw advies uitgebracht om voorlopig helemaal te stoppen met zingen in kerken. Aanleiding is de persconferentie die premier Mark Rutte dinsdag gaf, waarin hij zijn zorgen uitsprak over de Britse coronamutatie. De aangescherpte regels gelden in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown.

'Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol', aldus de PKN. Tot nu toe waren bij PKN-kerken maximaal vijf zangers toegestaan tijdens diensten. De meeste diensten worden online uitgezonden. In Biddinghuizen overleden onlangs twee besmette zangers.

De Rooms-Katholieke Kerk past het advies niet aan, daar zijn tijdens een dienst maximaal vier zangers toegestaan en is het advies om samenzang te vermijden.

D66 en VVD willen garantiefonds voor sport- en culturele sector

Het kabinet moet met een garantiefonds komen om de sport, en de culturele en creatieve sector financieel te ondersteunen. Dat stellen coalitiepartijen D66 en de VVD woensdag voor tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector stuurde dinsdag een brief aan de fractievoorzitters in de Kamer. De organisatie zegt dat er een fonds van 500 miljoen euro nodig is om de financiële klappen in de sector op te vangen. 'Een besluit voor 1 februari kan voorkomen dat het seizoen 2021 verloren gaat en producenten en toeleveranciers ten onder gaan', aldus de Taskforce.

D66 en VVD willen dat de sportsector ook in aanmerking komt voor ondersteuning uit een dergelijk fonds. Het voorstel kan waarschijnlijk op een meerderheid in de Kamer rekenen. De linkse partijen in de Kamer pleiten al langer voor meer steun voor de culturele sector.

Dit zijn de vaccinatielocaties in de regio Hollands Midden

De GGD Hollands Midden heeft nu drie locaties waar gevaccineerd gaat worden. Vanaf vrijdag start in Leiden in het Event en Convention Center, ECC Leiden het vaccineren voor zorgprofesionals. Ook in Gouda en Alphen aan den Rijn zijn vaccinatielocaties aangewezen. In Noordwijk wordt maandag bij woonzorgpark Willem van den Bergh gestart met het vaccineren van kwetsbare mensen.

