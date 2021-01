Coronavirus: Niet meer zingen in de protestantse kerk

Niet meer zingen in de protestantse kerk

Het landelijk kerkbestuur van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw advies uitgebracht om voorlopig helemaal te stoppen met zingen in kerken. Aanleiding is de persconferentie die premier Mark Rutte dinsdag gaf, waarin hij zijn zorgen uitsprak over de Britse coronamutatie. De aangescherpte regels gelden in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown.

'Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol', aldus de PKN. Tot nu toe waren bij PKN-kerken maximaal vijf zangers toegestaan tijdens diensten. De meeste diensten worden online uitgezonden. In Biddinghuizen overleden onlangs twee besmette zangers.

De Rooms-Katholieke Kerk past het advies niet aan, daar zijn tijdens een dienst maximaal vier zangers toegestaan en is het advies om samenzang te vermijden.

D66 en VVD willen garantiefonds voor sport- en culturele sector

Het kabinet moet met een garantiefonds komen om de sport, en de culturele en creatieve sector financieel te ondersteunen. Dat stellen coalitiepartijen D66 en de VVD woensdag voor tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector stuurde dinsdag een brief aan de fractievoorzitters in de Kamer. De organisatie zegt dat er een fonds van 500 miljoen euro nodig is om de financiële klappen in de sector op te vangen. 'Een besluit voor 1 februari kan voorkomen dat het seizoen 2021 verloren gaat en producenten en toeleveranciers ten onder gaan', aldus de Taskforce.

D66 en VVD willen dat de sportsector ook in aanmerking komt voor ondersteuning uit een dergelijk fonds. Het voorstel kan waarschijnlijk op een meerderheid in de Kamer rekenen. De linkse partijen in de Kamer pleiten al langer voor meer steun voor de culturele sector.

Dit zijn de vaccinatielocaties in de regio Hollands Midden

De GGD Hollands Midden heeft nu drie locaties waar gevaccineerd gaat worden. Vanaf vrijdag start in Leiden in het Event en Convention Center, ECC Leiden het vaccineren voor zorgprofesionals. Ook in Gouda en Alphen aan den Rijn zijn vaccinatielocaties aangewezen. In Noordwijk wordt maandag bij woonzorgpark Willem van den Bergh gestart met het vaccineren van kwetsbare mensen.

