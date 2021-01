Haagse gemeenteraad heeft haast: fiets snel weg uit Grote Marktstraat

Maar volgens wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) moet de raad toch nog even geduld hebben. Aan het einde van het jaar presenteert hij de plannen voor de alternatieve route via de Gedempte Gracht. 'Er zijn nog wel wat hobbels te nemen', zei hij tijdens een debat over zijn fietsplannen voor de komende jaren.

In die voorstellen staat dat de fiets de komende jaren hét vervoersmiddel in de stad moet worden. Om dat te bereiken komen er meer en betere fietspaden bij en worden gevaarlijke plekken aangepakt. Verder krijgen gebieden waar er komende jaren meer mensen gaan wonen (rond de stations en Den Haag Zuidwest) nieuwe ontsluitingen. Bovendien komen er meer stallingen bij en krijgen fietsers bij kruispunten vaker groen.

Plannen kunnen rekenen op steun

Die voorstellen kunnen in grote lijnen rekenen op veel steun in de gemeenteraad. Alleen de grootste partij, Hart voor Den Haag, twijfelt fundamenteel aan de basis ervan. 'Wat fiets-goeroe Van Asten ook zegt: de auto blijft het belangrijkste vervoermiddel,' aldus raadslid Jelle Meinesz. 'Een groot deel van Den Haag wordt niet meer serieus genomen.' Hij wil de 65 miljoen die beschikbaar is dan ook vooral inzetten voor het aanleggen van fietstunnels, zodat auto's zoveel mogelijk kunnen doorrijden.

De andere partijen in de raad steunen de strategie wel. 'Deze filosofie en benadering spreken met zeer aan', aldus Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP). En: 'De stad groeit, de fiets is het meest efficiënte en gezonde vervoermiddel', stelde Abid Boutkabout van D66.

Zorgen over het tempo

Wel zijn er zorgen over het tempo waarin de plannen worden uitgevoerd. Het moet allemaal sneller, vinden veel partijen. Eerder met plannen komen voor stallingen, zegt de VVD. Eerder plannen voor doorgaande fietsroutes en aanpak van lastige kruispunten, aldus de Haagse Stadspartij. Eerder de snorfiets van het fietspad, stelt de ChristenUnie.

Maar vooral: eerder de fietsen weg uit de Grote Marktstraat, vinden veel partijen. De wethouder moet nog voor de zomer met een plan daarvoor komen, stelt bijvoorbeeld Det Regts van de VVD. Maarten De Vuyst van GroenLinks voegt daaraan toe dat zijn partij wel hoge eisen stelt aan die beoogde alternatieve route, de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal. Daar zouden dan straks vrijwel geen auto’s en al helemaal geen vrachtauto’s meer mogen rijden.

Enthousiasme temperen

De wethouder wijst Meinesz er op dat het niet raar is dat het in plannen voor de fiets vooral gaat over die fiets en minder over de auto. Daarnaast zegt hij dat er ook veel geld naar autowegen gaat, zoals de Rotterdamsebaan.

En hij moet het enthousiasme van de andere partijen toch een beetje temperen. Het maken van plannen kost nu eenmaal tijd. Zeker bij een ingewikkelde kwestie als een alternatieve route voor fietsen door het centrum van de stad, waarbij ook moet worden gesproken met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen. Daarom gaat het nog tot het einde van het jaar duren voordat er een echt plan ligt.

