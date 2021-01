Politie rukt uit voor hoofdsteunen met Scary Movie-maskers

Het leek net of er gemaskerde mensen in de auto zaten | Foto: Facebook Politiebureau Laak

Hoewel de filmklassieker Scary Movie alweer meer dan twintig jaar oud is, jaagt de horrorkomedie nog steeds mensen schrik aan. Zo ook in de Haagse wijk Laak, waar de politie in actie kwam omdat omstanders de maskers zagen in een auto die geparkeerd stond aan de Goeverneurlaan.

Verdachte omstandigheden, was de melding die de politie kreeg. Bij verdere doorvraag bleek er een voertuig te zijn in Laak waarin personen zouden zitten met de maskers die ook te zien waren in de blockbuster uit 2001.

Na een kleine speurtocht over de Goeverneurlaan vonden agenten de bewuste auto. Alleen zaten er geen personen in de auto, maar waren er twee hoofdsteunen met daaroverheen de maskers getrokken. 'Scary Movie-maskers', noemde de politie ze op Facebook.

'Blij met oplettende burgers'

Toch twijfelde ook de politie even of er een gemaskerd persoon of stoelonderdeel te zien was. 'In het donker leek het net alsof er mensen met maskers in het voertuig zaten', zegt een agent erover.

De sterke arm der wet vindt het niet erg dat ze voor niets zijn uitgerukt. 'Wij zijn blij met oplettende burgers en rijden liever een keer te veel dan te weinig', is er op Facebook te lezen.

LEES OOK: Hond pakt in z'n eentje de bus en eindigt op politiebureau