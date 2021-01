Explosie door zwaar vuurwerk in flat Delft: 'Alle ramen liggen eruit'

Op de galerij van een flat aan de Cesar Franckstraat in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie ontstaan door zwaar vuurwerk. Dat meldt de politie. De explosie gebeurde rond 3.10 uur, er raakte niemand gewond.

De explosie was op de tiende verdieping, vertelt onze verslaggever vrijdagochtend. Op foto's is te zien dat er beneden op straat glas ligt van gesprongen ramen. 'Het was een enorme knal vannacht, alle ramen liggen eruit', aldus de verslaggever. 'Mensen zaten rechtop in bed en konden daarna niet meer slapen', zeggen bewoners. Een mevrouw vertelt dat ze de laatste tijd veel kinderen in de buurt zag knutselen, om zelf een soort vuurwerk te maken.

Inmiddels zijn de glaszetters bezig om de ramen te herstellen, maar ook de gevel moet worden gerepareerd, want die is ook beschadigd.

650 kilo illegaal vuurwerk in kelderbox

In november vond de politie in dezelfde straat nog 650 kilo illegaal vuurwerk in twee kelderboxen. 'Je moet er niet aan denken dat deze hoeveelheid de brand in vliegt!', aldus de politie.

