'Ticketbalie op station Gouda moet blijven'

De NS denkt erover om op verschillende stations de ticketbalie te sluiten, omdat veel reizigers online tickets kopen. Als het plan doorgaat zou ook op station Gouda de balie verdwijnen. De PvdA in die gemeente maakt zich zorgen over de NS-plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. 'Het is van groot belang dat deze winkel in Gouda blijft', aldus Max de Groot, fractievoorzitter van de PvdA.

De PvdA vreest voor de sociale veiligheid op het station. 'Er zijn dan tien mensen minder die het in de gaten houden overdag. En het is een drama als de medewerkers in deze tijd hun werk verliezen', zegt de fractievoorzitter in het radioprogramma West Wordt Wakker. Ook maakt De Groot zich zorgen om laaggeletterden die dan geen hulp meer kunnen vragen bij het kopen van een treinkaartje. 'Het is een van de drukste stations van Nederland, Gouda ligt centraal. Veel mensen zijn aangewezen op een kaartje kopen bij de winkel.'

Ook reizigersvereniging Rover liet eerder weten zich zorgen te maken om die groep. De vereniging vindt dat de 2,5 miljoen Nederlanders die niet of beperkt digitaal vaardig zijn op het station bij medewerkers terecht moeten kunnen voor assistentie. Voorlopig gaat het nog om plannen, de baliesluiting is nog niet officieel. Ook over de functies van het huidige baliepersoneel is nog niks besloten. Het is nog niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt over de plannen, laat de NS weten.

Servicebalies dicht

De NS wil landelijk 21 servicebalies op stations sluiten, want er worden veel minder kaarten verkocht aan de balie. Werd in 2004 nog 63 procent van alle kaartjes aan de balie gekocht, in 2019 was dat nog maar 12 procent. De NS wil personeel en middelen efficiënter inzetten.

Gemiddeld genomen is er voor de helft van de tijd aan de balie geen reiziger die we kunnen helpen

Steeds meer reizigers kopen hun treinkaartje bij een automaat of online: vorig jaar werd bijna 30 procent van alle kaartjes gekocht in de app of op de website, meldde NS eerder. 'Gemiddeld genomen is er voor de helft van de tijd aan de balie geen reiziger die we kunnen helpen. Bij sommige balies verkopen we slechts één abonnement per tien dagen', zei Tjalling Smit van de Raad van Bestuur van de NS begin december.

Op vijftien locaties vindt de NS het wel belangrijk om een vaste balie te behouden. Daarbij is onder andere gekeken naar het aantal overstappende reizigers op het station, de complexiteit van het station en het type reiziger dat naar het station komt, zoals toeristen. Servicediensten, zoals Reisassistentie voor reizigers met een beperking, de OV-fiets of de StationsHuiskamer, blijven beschikbaar.

Intercity's ook weg?

In de plannen wordt Gouda een station met 'selfservice'. Reizigers kunnen daar hulp op afstand krijgen via de telefoon of een servicezuil. Den Haag HS wordt een 'Samen Service'-station. Dat betekent dat er medewerkers van NS rondlopen op het station om reizigers te helpen. Ook daar is hulp via de telefoon of de servicezuil mogelijk.

De Groot begrijpt dat het een vorm van bezuiniging is, maar hij vreest ook voor de Intercity-status van Gouda. Want als de ticketbalie weggaat, gaan er dan in de toekomst ook geen intercity's meer via Gouda?, vraagt De Groot zich af. 'Dat zou voor inwoners een drama zijn.' Er zijn nog geen signalen dat dat staat te gebeuren, maar 'ik ben bang dat dat op termijn gaat gebeuren', aldus De Groot.

'Staat los van elkaar'

Volgens de NS heeft het eventuele sluiten van de ticketbalie niks te maken met de intercity-status van station Gouda. 'Dat staat los van elkaar', zegt een woordvoerder. Gouda is voor Zuid-Holland een knooppunt en verbinding tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam. 'Er gaan veel intercity's op dat traject.'

De PvdA heeft zelf nog geen contact opgenomen met de NS, de partij wil eerst de reactie van het gemeentebestuur afwachten.

