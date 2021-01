Illegale opening Leidse horeca van de baan: 'Kijk wel of horeca als eerste weer mag'

De aangekondigde illegale opening van de horeca op 17 januari gaat niet door. Verschillende regionale afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hadden aangekondigd om dan weer open te gaan uit onvrede over de gedwongen sluiting en de beperkte compensatie vanuit de overheid. Die actie is van de baan. 'Maar kijk wel of de horeca eerder open kan dan de retail', bepleit David Zock van KHN Leiden, één van de afdelingen die zei open te gaan.

Dat de in december aangekondigde illegale opening op 17 januari niet meer door gaat, is volgens Zock wel logisch. 'De overheid is over de brug gekomen', zo verwijst hij naar het extra steunpakket voor ondernemers. 'Het is niet met wat we voor ogen hadden, maar wel op een manier waarop we het langer vol kunnen houden. We hebben begrip voor de situatie, we moeten ook kijken naar het grote plaatje. De situatie is veranderd, de retail is nu ook dicht.'

De horecaondernemers zetten er nu op in dat de horeca tegelijk met de nu gesloten winkels weer open kan wanneer de lockdown verlicht wordt. 'Wij hebben in het verleden bewezen dat de horeca een veilige plek kan zijn', legt hij in West Wordt Wakker op Radio West uit.

Geen aantoonbaar bewijs

'We maken alles schoon, laten minder mensen toe. Toen de horeca nog open was, vond maar vijf procent van de besmettingen in de horeca plaats. Dat was het laagst van allemaal', vertelt de ondernemer. 'Er is geen aantoonbaar bewijs dat het in de horeca minder goed zou gaan dan in de retail. Maar wij zijn nu wel het langste dicht. Misschien dat er gekeken moet worden of de horeca wel als eerste weer open kan.'

Zock vindt dat de horeca betrokken moet worden bij de oplossing van de coronacrisis. 'Wat mij betreft heeft het allemaal met spreiding te maken. Mensen gaan elkaar toch opzoeken, gaan toch de stad in. Zorg er dan voor dat er zoveel mogelijk ruimte is. Als het een mooie zaterdag is en al die winkels zijn open en al die vierkante meters horeca zijn dicht, dan ben je niet goed aan het spreiden volgens mij.'

Niet in portemonnee buurman kijken

Met de nieuwe steunmaatregelen kunnen de ondernemers het langer volhouden, maar de voorzitter van de Leidse tak van de KHN kan niet zeggen hoelang bedrijven dicht kunnen blijven. 'Ik kan niet in de portemonnee van de buurman kijken. Dat de problemen steeds groter worden, dat is duidelijk. Maar hoe lang? Dat hangt helemaal van de eigen situatie af.'

'Moet je het met je bedrijf van de zomer hebben en heb je afgelopen jaar nog een beetje kunnen knallen, dan heb je misschien nog wat vet op de botten', verwijst hij naar de periode vorig jaar dat de horeca wel open kon zijn. 'Maar voor een luxe restaurant is de zomer juist altijd een mindere periode. Mensen zitten dan liever op het terras in plaats van dat ze luxe uit eten gaan. Door het uitstellen van de kosten kunnen veel bedrijven overleven, maar eigenlijk zijn ze technisch failliet. Het is dat een eigen zaak je kindje is, die doe je niet weg als het niet verplicht wordt, maar er zitten genoeg mensen thuis die naar hun schuld kijken en denken: hoe ga ik hier ooit nog vanaf komen.'

