Gabriël is de beste trouwfotograaf van 2020: 'Prijs waar je van droomt'

'Ik had het niet verwacht', zegt Gabriël de ochtend na de prijsuitreiking. 'Dit is de prijs waar je van droomt. Ik ga nu sowieso vliegend het jaar door, met alleen maar positieve gevoelens. Het is het mooiste wat er is voor mijn beroep. Ik heb een enorme passie voor wat ik doe. Ik voel dat ik op de wereld ben om dit te doen. Ik krijg zoveel blijdschap van mijn werk en van mijn foto's die ik maak en van de bruidsparen die ik fotografeer dat het echt een heel groot onderdeel van mijn leven is geworden,' vertelt de blije winnaar.

De prijs werd - zoals zoveel de laatste tijd - online uitgereikt. 'De spanning was te snijden hier', zegt Gabriël in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Foto: Gabriël Scharis

Foto: Gabriël Scharis

Hele jaar presteren

De trouwfotowedstrijd duurt het hele jaar en bestaat uit vier rondes. Fotografen kunnen zo'n 22 foto's per ronde opsturen. Daar wordt enthousiast gehoor aan gegeven. 'Alle foto's worden bekeken door drie juryleden, dat zijn zo'n 2000 tot 2500 foto's per ronde.' Elke ronde zijn er zo'n 60 tot 80 awards te verdelen. De fotograaf die aan het eind van het jaar de meeste awards wint, is de trouwfotograaf van het jaar.

Dat betekent dat je het hele jaar moet presteren, vertelt Christiaan de Groot van Masters of Wedding Photography, de organisatie van de fotowedstrijd. En dat is nog niet makkelijk. 'Je moet heel snel zijn, vaak is de kans maar een seconde of twee', vertelt Gabriel over het schieten van de beste foto.

Foto: Gabriël Scharis

Foto: Gabriël Scharis

'Er zit emotie in'

Dat Gabriël de beste foto's maakte dit jaar komt volgens Christiaan vooral doordat hij goed een verhaal kan vertellen. 'Er zit emotie in en de foto is visueel aantrekkelijk door het gebruik van kleur, licht en compositie. Als die drie onderdelen allemaal goed vallen is het een foto die aantrekkelijk is. Dat is ook een van de redenen dat we deze Award in het leven hebben geroepen. We zien dat de trouwfotografie daardoor op een ander creatiever plan is komen te staan. Trouwfotografie is meer dan een bruidspaar bij een boom. De kwaliteit is absoluut omhoog gegaan,' aldus de Groot.

