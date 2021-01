Haagse nummer 1 sluit Nummer 1 Week op Radio West af

In deze eerste week van het nieuwe jaar draait Radio West alleen maar liedjes die bovenaan hebben gestaan in de Nederlandse Top 40. En dat levert veel positieve reacties op. 'We wilden 2021 echt goed beginnen en dat lijkt gelukt', zegt presentator Patrick van Houten. 'Ik sprak deze week op de radio nog een enthousiaste luisteraar die zei: Dat is nou een goeie vondst van jullie! Ik zet mijn radio niet meer uit.'

Dat de themaweek aanslaat blijkt ook uit het aantal stemmen op de Nummer 1 Top 60. Presentatrice Marjolein Visser: 'Ruim 2000 stemmen kwamen binnen in zo’n korte tijd. Dat overtreft onze verwachtingen ruimschoots.' Om 14.00 uur draait zij de nummer 60: 'George Baker Selection met Paloma Blanca. Dat is meteen een mooi voorbeeld van een regionale artiest die onze luisteraars omarmen. George Baker is namelijk Hans Bouwens uit Waddinxveen. Ook verder in de lijst zie je regionale invloed. Shocking Blue en Earth & Fire ontbreken niet en de Golden Earring staat er zelfs drie keer in, maar ook klassiekers van Bryan Adams, Fleetwood Mac, Beatles en Guus Meeuwis komen voorbij.'

Een traditie geboren

Justin Verkijk draait de nummer 1 tegen 19.00 uur. 'En één van de stemmers mogen we ook nog blij maken met een schildersbon van 240 euro om het huis te laten opknappen. Het is fantastisch om te lezen hoe veel herinneringen de muziek losmaakt bij luisteraars deze week. Ik denk dat er een traditie geboren is op Radio West voor de eerste week van het jaar.'

De Nummer 1 Top 60 is hier te bekijken.