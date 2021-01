Tim en Tom Coronel op dertigste plek na vijf etappes in Dakar Rally

Verkeerd gereden, vastgezeten in de duinen, een gaspedaal dat bleef hangen. 'In het begin zat heel veel en moeilijk navigatiewerk. Ik kon het bijna niet bijhouden. We hebben een paar keer verkeerd gezeten, maar we hebben ook elke keer weer snel het goede pad gevonden', reageert Tim vanuit Al Qaisumah (Saoedi-Arabië).

In tegenstelling tot de vorige etappes navigeerde Tim deze keer en zat Tom achter het stuur. 'Ik had deze Dakar nog niet gereden en ik ken de auto ook niet zo goed als Tim. Maar ik heb zelfs een stukje in de duinen gereden. Tot we vast kwamen te zitten. Toen heb ik 'm maar weer teruggegeven aan Tim.'

Problemen met het gaspedaal

Na tien kilometer gaf het gaspedaal van de auto problemen. 'Dat was echt niet fijn, want hij draait dan hoge toeren en schakelen gaat ook niet goed', legt Tom bij mediapartner Studio Alphen uit. 'In het laatste stuk duinen konden we alleen nog maar in de tweede versnelling rijden, want op- of terugschakelen ging niet.'

De etappe van vrijdag, de laatste voor de rustdag, is ingekort om veiligheidsredenen. De rit van Al Qaisumah naar Ha'il zou 638 kilometer lang, waarvan 448 in wedstrijdverband, zijn. Omdat veel deelnemers donderdag vanwege de slechte weersomstandigheden de finish niet haalden en de nacht in de woestijn hebben moeten doorbrengen, wordt de etappe met 100 kilometer ingekort zodat de coureurs meer rust hebben. Tim en Tom Coronel starten om 10.41 uur Nederlandse tijd.