Buurtverenigingen Leidse binnenstad na verzoening weer in gesprek met gemeente

De acht buurtverenigingen van de Leidse binnenstad zijn weer in gesprek met de gemeente Leiden. De buurtverenigingen wilden sinds afgelopen zomer niet meer met de gemeente praten, omdat ze zich niet meer serieus genomen voelden. In een verzoeningsgesprek is donderdag enig vertrouwen hersteld, al is er ook nog niks concreets bereikt. 'We moeten niet gaan juichen voordat er gescoord is', zegt Foppe van Rees Vellinga, namens een van de buurtverenigingen.

Afgelopen zomer trokken acht buurtverenigingen uit de binnenstad de stekker uit de gesprekken met de gemeente, omdat ze zich keer op keer aan de kant geschoven voelden. 'We zijn er blijkbaar alleen maar zodat het wettelijk verplichte participatievinkje kan worden gezet', lieten zij destijds weten in een brief aan het stadsbestuur. De directe aanleiding voor het stopzetten van de gesprekken was de vraag om te praten over de autoluwe binnenstad. De buurtverenigingen vonden dat hun inbreng 'keer op keer zonder meer' ter zijde werd geschoven.

De gemeente reageerde verbaasd op het statement van de buurtverenigingen, maar wilde wel weer met ze om de tafel. Er werd daarom een bemiddelaar in het leven geroepen. De lijmpoging leverde echter niets op. 'Ze kwamen met een onaanvaardbare agenda die veel te vaag was. Daar konden we niks mee', zegt Arthur Elias, voorzitter van wijkvereniging Maredorp tegen mediapartner Sleutelstad.

'Of we serieus genomen worden, moet nog blijken'

Een half jaar later, deze week dus, was er opnieuw een gesprek. Dit keer zonder agenda. De uitkomsten zijn wat de buurtverenigingen betreft positief. 'We gaan proberen de communicatie te verbeteren. Hopelijk komt er betere participatie', zegt Van Rees Vellinga. 'Nu gaan we een agenda maken. Of we weer serieus genomen worden, moet nog blijken', zegt de voorzitter van wijkvereniging Pancras-West.

Ondertussen stelt Partij Sleutelstad in de gemeenteraad vragen over het proces. Ze willen weten waarom het zolang heeft geduurd voordat beide partijen weer 'on speaking terms’ zijn. Van Rees Vellinga vraagt het zich ook af. 'Dit gesprek had in augustus gekund.'

