Ramkraak bij Leidse modewinkel: 'Dit kan er ook nog wel bij'

Bas de Wit kan het nog steeds niet echt geloven. Met grof geweld hebben ze vrijdagmorgen zijn modewinkel aan het Vijf Meiplein in Leiden aan gort gereden, om er met een aanzienlijke hoeveelheid kleding vandoor te gaan. 'We hebben het door de lockdown al zo moeilijk en dan krijg je dit er ook nog eens bij', verzucht De Wit.

De ramkraak gebeurde vrijdag midden in de nacht. 'Ik werd rond 3.10 uur uit mijn bed gebeld omdat er een inbraak zou zijn. Uiteraard ben ik er onmiddellijk heen gegaan. En wat je dan ziet, je schrikt je rot. Het was echt een enorme ramkraak, want je zag de pui er uitliggen', zo vertelt de eigenaar van de gelijknamige modewinkel.

Volgens De Wit hadden de inbrekers een duidelijk doel voor ogen. 'Ze hebben zich duidelijk gericht op de winterjassen, die hebben ze meegenomen', legt hij uit. 'En dat hebben ze echt met grof geweld gedaan, want de hele pui ligt door de winkel.'

Metallic groene auto

De politie is druk bezig met de zaak. Vanwege het onderzoek kan een woordvoerder niet veel meer zeggen dan er vermoedelijk een auto met meerdere personen erin de winkel is ingereden. Volgens De Wit is de ramkraak met een groene auto gepleegd. 'De kraak gaf natuurlijk een enorme knal', vertelt hij. 'De bovenburen zijn hiervan wakker geschrokken en hebben direct uit het raam gekeken. Zij zagen een metallic groene auto. Maar helaas is dat op dit moment het enige signalement wat we hebben. De camerabeelden moeten nog worden bekeken.'

De Wit is ondertussen al de hele ochtend bezig geweest om zijn winkel op orde te brengen. 'Maar dat gaat nog wel even duren', vertelt hij. 'De hele pui is ontzet, dus het is nog wel flink wat werk om dit te repareren, maar we gaan dat uiteraard zo snel mogelijk herstellen. En verder natuurlijk alles in de winkel weer herstellen. We zijn door de overheidsmaatregelen natuurlijk dicht, maar toch willen we alles zo snel mogelijk weer in de goede staat hebben.'

Nieuwe domper

Het is niet de eerste keer dat de winkelier slachtoffer is van een ramkraak. In september 2018 reed ook al eens een auto dwars door de pui naar binnen. De daders hadden het ook toen gemunt op de dure winterjassen in de winkel. Voor die eerdere ramkraak is nooit iemand aangehouden. De gebruikte auto bleek in 2018 op een andere plek in de wijk gestolen te zijn.

De ramkraak is voor De Wit een nieuwe domper in een toch al moeilijke periode. 'Dit kan er ook allemaal nog wel bij', verzucht hij. 'Het is echt heel frustrerend dat dit gebeurt. Door de lockdown hadden we het al moeilijk, dus dat dit er dan ook nog bij komt. Het zorgt er voor dat 2021 op een wel heel vervelende manier is begonnen.'

LEES OOK: Eigenaar Used Products baalt van ramkraak: 'Ze waren uit op de iPhones'