Drugsvondst Rijswijk een jaar later nog steeds een mysterie: 'Wij gaan niets zeggen'

Of het daadwerkelijk om een spannende of indrukwekkende ontdekking gaat, is dus niet bekend. De politie maakt het zelf in ieder geval geheimzinnig genoeg om er zo nu en dan naar te vragen.

Op die bewuste 7 januari werd de brandweer 's middags rond 13.45 uur gebeld vanwege stank in een bedrijfspand aan de Zuiderweg in Rijswijk. Er zat op dat moment een autobedrijf in. Eenmaal binnen werd duidelijk waardoor de stank werd veroorzaakt: harddrugs, of in ieder geval iets dat ermee te maken had. Agenten met kogelwerende vesten werden die avond en nacht om het gebouw neergezet, tot de boel was meegenomen en opgeruimd.

Antwoorden komen niet

Tot op de dag van vandaag - een jaar later dus - houdt de politie de kaken stijf op elkaar. Of dat betekent dat rechercheurs op een dood spoor zitten of dat er een andere reden voor is om er niet over te communiceren, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alleen drugs zijn gevonden, of dat het er ook werd geproduceerd. Antwoorden blijven nog steeds uit. Vanuit de politie bleef het bij één tweetje.

Alleen de gemeente Rijswijk heeft in april vorig jaar een klein tipje van de sluier opgelicht. In het pand aan de Zuiderweg werden twee verschillende soorten harddrugs gevonden. 'Een aanzienlijke hoeveelheid', liet een woordvoerder weten. Toenmalig burgemeester Michel Bezuijen besloot het gebouw in ieder geval tot in november te sluiten.

'Politie is bezig ons zwart te maken'

De vermoedelijke eigenaar van het autobedrijf dat toen in het pand zat, was vorig jaar hoorbaar niet blij met een telefoontje van Omroep West. Hij reageerde alleen kort met: 'De politie is bezig om ons goed zwart te maken. En dat lukt ze aardig. Er is in de nabijheid van ons pand iets gevonden, maar zeker niet in mijn pand. In mijn pand was niets.' Op de vraag waarom de burgemeester het dan gesloten had, zei hij: 'Daar ben ik mee bezig.'

In de omgeving van het bedrijfspand zei iemand wel eens een chemische lucht te hebben geroken, een ander zou een keer een anijsachtige geur hebben waargenomen. Maar wie zich er ophielden, wist eigenlijk niemand te vertellen.

Ander bedrijf

Het bedrijf aan de Zuiderweg heeft lange tijd vol gestaan met auto's, scooters en andere rommel. In oktober is het pand uiteindelijk door de burgemeester van Rijswijk vrijgegeven. Een maand eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Het bedrijf dat er nu in zit laat weten 'er naar volle tevredenheid' gebruik van te maken.

Dat de vondst nog steeds omgeven is met raadsels, werkt de politie zelf in de hand. Niet alleen door niet te reageren. Maar ook door de houding van agenten rond het drugspand zelf, in januari vorig jaar. Zo maakten ze duidelijk dat ze geen behoefte hadden aan fotografen die beelden wilden maken, door onder meer koplampen met groot licht richting de camera's te richten.

De politie scheen met felle koplampen in de richting van de camera's | Foto: Regio15

De actie was zó storend, dat calamiteitensite Regio15 er over klaagde bij de politie. De betreffende agenten zijn er daarna op aangesproken. En voor Regio15 was de kous daarmee af.

'Wij gaan er niets over zeggen'

Maar waarom doet de politie nog steeds zo geheimzinnig? Regelmatig heeft Omroep West navraag gedaan bij de politie Den Haag. Telkens zonder resultaat of duidelijk antwoord. En waar het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar nog reageerde met 'er zijn geen verdachten aangehouden', verwees de woordvoerder later door naar de politie.

De reactie vanuit de politie zal wederom niet verrassen: 'Hangende het onderzoek gaan wij er niets over zeggen', zegt woordvoerder Dick Goijert. Op de vraag waarom de politie een jaar later nog steeds niets kan zeggen, komt ook geen zinnig antwoord. 'Daar hebben we misschien wel alle reden toe.'

