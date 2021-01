Buurt rond Polencomplex Honselersdijk haalt opgelucht adem: 'Helemaal geen last van'

Poolse arbeidsmigranten in Polenhotel in Wateringen | Foto: ANP

Van alle huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten die in de gemeente Westland voorbij zijn gekomen, is er in acht jaar slechts één gerealiseerd: locatie Elsenbosch in Honselersdijk. Het Polencomplex werd in oktober vorig jaar opgeleverd. Er was vooraf verzet van omwonenden, maar een paar maanden later haalt de buurt opgelucht adem. 'Ik maak dagelijks een praatje met de arbeidsmigranten, we hebben helemaal geen last van hen.'

De not-in-my-backyard- mentaliteit van de Westlanders, houdt al jaren de huisvesting van arbeidsmigranten tegen. Dat weet ook oud-wethouder Karin Zwinkels, die destijds het vraagstuk arbeidsmigrantenhuisvesting in haar portefeuille had. Het was ook dit dossier dat de uiteindelijke reden van haar vertrek was.

Zwinkels: 'Je ziet dat er bij mensen veel weerstand komt, wanneer zo'n complex dichtbij hun huis gebouwd wordt. En ik snap die angsten van mensen, maar we hebben hier wel een taak met elkaar.'

Plaatsing hek helpt

Een van de plannen die tijdens haar aanstelling als wethouder wel doorgang vond, was locatie Elsenbosch in Honselersdijk. Een Polencomplex voor ruim 320 arbeidsmigranten, dat vorig jaar werd opgeleverd. 'Mensen hebben hier echt een eigen studio, met twee of maximaal drie personen', vertelt eigenaar Willem Weggeman. 'Er is een beheerder, die het complex 24 uur per dag in de gaten houdt. Maar tot nu toe horen we nog geen verhalen over overlast.'

Dat beamen ook de buurtbewoners. 'Ik zie de arbeidsmigranten elke dag voorbij lopen en dan maak ik een praatje met ze', reageert een buurman. 'Ik heb nog geen een keer last van ze gehad.' Een andere buurvrouw heeft wel een incident meegemaakt. 'Voordat er een hek geplaatst was op ons terrein, gebruikten de arbeidsmigranten onze opgang als snelle doorsteek. Een keer is er 's avonds toen ook in de heg geplast. Maar sinds het hek er staat, merken we niets meer.'

Fijn plekje

Volgens de eigenaar van het complex zullen de arbeidsmigranten zich ook nooit misdragen, wanneer ze zelf goed behandeld worden. 'Er zijn situaties van arbeidsmigrantenhuisvesting die niet wenselijk, misschien zelfs wel onmenselijk zijn. Maar hier hebben ze een fijn eigen plekje, waar ze echt hun thuis van maken. En waarom zou je bij je eigen thuis rotzooi trappen?'

Volgens oud-wethouder Zwinkels is het belangrijk om Westlandse bewoners heel goed voor te lichten, om hun not-in-my-backyardmentaliteit iets bij te stellen. 'Informeer, leg uit hoe het georganiseerd wordt, vertel dat er bewaking is, laat zien wat ze kunnen verwachten. Want er moeten op een gegeven moment wel initiatieven doorgang vinden.'

