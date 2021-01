Omstreden imam Fawaz mag Haagse wijken weer in: 'Ik voel me als winnaar'

Het gebiedsverbod van de omstreden imam Fawaz Jneid is door de rechtbank in Den Haag vernietigd. Volgens de rechters is niet voldoende bewezen dat de aanwezigheid van de imam in de Schilderswijk en Transvaal een dreiging voor de nationale veiligheid oplevert. 'Hoelang het onrecht ook duurt, het recht zal altijd zegevieren', reageert de imam.

Door de uitspraak van de rechter mag de imam met onmiddellijke ingang de Haagse Schilderswijk en Transvaal weer in. De toegang tot deze wijken werd hem in augustus van 2017 ontzegd. De imam zou namelijk gebedsdiensten hebben gehouden in een islamitische boekenwinkel in de Cillierstraat in Den Haag, terwijl hem dat was verboden. Hier zou hij 'intolerante boodschappen' over vrouwen en homo's hebben verkondigd, aldus minister Blok (Veiligheid en Justitie) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV). Ook kreeg de imam van de Haagse As-Soenah moskee een voorwaardelijke boete voor het sluiten van verboden sharia-huwelijken.

De maatregel werd mede opgelegd op aandringen van toenmalig burgemeester Pauline Krikke. Volgens haar was het gebiedsverbod nodig om het extremisme uit de wijk te weren. 'We willen juist in deze wijken de rust bewaren', zo sprak ze over de Schilderswijk en Transvaal. 'Deze imam verspreidt extremistische en intolerante boodschappen en dat is zeker niet iets wat alle moslims betreft. Dit gaat over een heel kleine groep. En daarom wil ik deze imam ook geen podium geven om aanhang te verwerven.'

Gebiedsverbod zonder strafbare feiten

Met de tijdelijke Wet bestuurlijke maatregelen terrorisme had de minister in 2017 de mogelijkheid om mensen een gebiedsverbod op te leggen, zonder dat ze strafbare feiten hebben gepleegd. Een dergelijke maatregelen kan voor maximaal zes maanden worden opgelegd, maar het ministerie mag het verbod wel oneindig verlengen.

Van deze mogelijkheid heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie gebruik gemaakt, want het is in totaal zes keer verlengd. 'De afgelopen drie jaar voelde voor mij als een onderdrukking, onrecht en vervolging zonder enkele rechtvaardiging. Het waren alleen maar zinloze beschuldigingen', zo kijkt Jnied terug op die tijd.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

De imam heeft dan ook tegen zijn gebiedsverbod en de zes verlengingen beroep aangetekend. Zo loopt er een zaak tegen de Nederlandse Staat voor het eerste verbod bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Over de rechtmatigheid van de tweede, derde en vierde verlenging moet de Raad van State uitspraak doen.

De vijfde en zesde verlenging van het gebiedsverbod zijn door de rechtbank van Den Haag beoordeeld en vernietigd. Volgens de rechtbank heeft het ministerie onvoldoende gemotiveerd 'dat van de aanwezigheid van Jneid in de Schilderswijk en de wijk Transvaal nog immer een zodanige dreiging van de nationale veiligheid uitgaat, dat het opleggen van een gebiedsverbod voor deze wijken noodzakelijk is', zo staat er in het vonnis.

Met hoop naar de toekomst

Door de uitspraak mag Jneid zich weer in de Schilderswijk en Transvaal begeven. Tot zijn eigen vreugde. 'Ik kijk weer met hoop naar de toekomst', zo reageert hij op de beslissing van de rechtbank. 'Het is het bewijs dat hoelang het onrecht ook duurt, het recht zal zegevieren. Ik voel me nu weer een vrij mens, zonder deze onrechtvaardige handboeien. Het is een gevoel wat je niet kan beschrijven. Ik voel me als winnaar.'

De vernietiging van het gebiedsverbod is nog niet definitief. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan dat de minister nog in beroep kan gaan tegen de beslissing van de Haagse rechtbank. 'Het klopt dat het gebiedsverbod is vernietigd en dat de heer Jnied met onmiddellijke ingang de Schilderswijk en Transvaal weer in mag. De minister beraadt zich nog op vervolgstappen en weet nog niet of hij in beroep gaat.'

Altijd voorbereid

Het gemeentebestuur van Den Haag is door het ministerie op de hoogte gebracht van de stand van zaken rond de omstreden imam. 'De minister heeft ons geïnformeerd en beraadt zich of hij in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter', vertelt een woordvoerder. 'Los hiervan zijn wij als gemeente altijd voorbereid op een situatie waarin een gebiedsverbod niet meer geldt of wordt opgelegd.'

De Haagse VVD heeft vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. Zo wil de partij weten of het college van plan is in om met de minister in contact te treden met de vraag om in beroep te gaan. Ook is de VVD benieuwd of het college nog meer mogelijkheden ziet om het besluit van de rechtbank aan te vechten.

LEES OOK: 'Gebiedsverbod imam Fawaz is heksenjacht van de staat tegen andersdenkenden'