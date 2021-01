Achtervolging na carjacking eindigt met schoten: 'Het leek wel een film'

De politie kreeg donderdagavond een melding van een man dat hij onder bedreiging van een pistool zijn auto en telefoon moest afstaan op de Steenwijklaan in Den Haag. Een arrestatieteam kon al snel een verdachte van 21 aanhouden in een huis op de Laan van Wateringseveld in Den Haag.

Inmiddels had de politie ook de gestolen Toyota Aygo in het vizier. Agenten die de auto zagen rijden, zagen ook een tweede verdachte auto. De auto's kregen een stopteken op de kruising Hildebrandplein met de Hildebrandstraat in de Haagse Spoorwijk. Beide bestuurders negeerden het stopteken en gingen er met hoge snelheden vandoor, agenten zetten de achtervolging in.

Tegen een paal

Die eindigde voor de tweede auto tegen een paal van de bovenleiding van de tram op de kruising van de Neherkade en de Rijswijkseweg. Twee mannen konden worden aangehouden. De gestolen auto scheurde de Molenwijk in. Op de hoek van de Molenstraat en de Pompstraat besloot de bestuurde uit te stappen en weg te rennen. De politie ging er met een auto achteraan.

Een bewoner van de Trekweg vertelt dat hij de schoten hoorde en naar zijn raam liep. 'Ik zag de agenten uitstappen en hoorde ze roepen: stop politie.' Hij vertelt verder: 'Ik zag de agent in de lucht schieten.' Daarna zette de agent de achtervolging in richting de Middenstraat. Daar hoorde de bewoner weer schoten. De verdachte kon uiteindelijk op de Laakkade worden gearresteerd. Een vijfde verdachte is later opgepakt door de politie.

'Dat is een pistool'

'Ik hoorde wel zes knallen', vertelt een vrouw. Ze neemt de gebeurtenissen van donderdagavond door met een buurman. De vrouw dacht eerst dat ze vuurwerk hoorde. 'Maar mijn dochter zei: nee mama, dat is een pistool.'

Ze heeft een vermoeden dat de jongens uit de wijk komen en dat ze hierheen vluchtten, omdat de Molenwijk een doolhof is van straten, poortjes en pleintjes. 'Als je deze wijk niet kent, dan verdwaal je.'