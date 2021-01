Acht maanden cel en tbs voor steken gevangenbewaarder PI Alphen

De 43-jarige Cor van S. is veroordeeld tot acht maanden cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot doodslag op een gevangenbewaarder in de penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn. Op 15 april vorig jaar zette de man het slachtoffer een zelfgemaakt steekwapen op de hals en dreigde hij hem te doden. Ook trok hij de bewaarder een riem om de nek. De gevangenbewaarder hield aan de steekpartij een wond van 1 centimeter diep en 1 centimeter lang over, slechts twee centimeter naast zijn halsslagader.

De verdachte zat in de gevangenis in afwachting van plaatsing in een tbs-kliniek. Vanwege de stoornissen van de man en groot herhalingsgevaar vindt de rechtbank het noodzakelijk de man opnieuw tbs op te leggen. Alleen een lange behandeling in een beveiligde kliniek kan het herhalingsgevaar mogelijk inperken, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank achtte behalve poging tot doodslag ook gijzeling en bedreiging bewezen. Bij het bepalen van de straf woog de rechter mee dat het slachtoffer gewond is geraakt en kampt met de psychische gevolgen van het incident. Een aantal collega's van het slachtoffer en gedetineerden waren getuigen van de gebeurtenissen. Bewijs voor een vooropgezet plan is er volgens de rechtbank niet.

Poging tot moord 'lachwekkend'

Eerder had Van S. de aanklacht, poging tot moord, al 'lachwekkend' genoemd. Volgens hem heeft hij de gevangenbewaarder inderdaad een in een toiletrol gewikkelde scherf tegen zijn keel gehouden. Daarna werd de bewaarder met een riem om zijn nek de celdeur uitgesleurd. Al die tijd riep Van S. dat hij ene Dennis, het afdelingshoofd, wilde spreken. Van S. had het idee dat deze Dennis over hem 'roddelde' en daar wilde hij hem op aanspreken.

LEES OOK: OM: gedetineerde Alphen wilde bewaker vermoorden