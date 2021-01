Janmaat en Vejinovic starten voor ADO tegen RKC in maand van de waarheid

Daryl Janmaat en Marko Vejinovic maken zaterdagmiddag om 16.30 uur direct hun opwachting als ADO Den Haag het in Waalwijk gaat opnemen tegen concurrent RKC. Het tweetal werd in de staart van 2020 gepresenteerd als ervaren krachten, die de Haagse ploeg in de strijd om lijfsbehoud goed kan gebruiken.

Beide spelers waren transfervrij en hebben al maanden geen wedstrijden gespeeld. 'In deze tijden is ritme kweken heel moeilijk. Veel teams hebben een grote selectie, maar je kan niet oefenen, dus moet je het van trainingen hebben. Dus deze spelers missen wel wat wedstrijdritme, maar aan de andere kant gaat het er om of je fysiek instaat bent om de intensiteit van een wedstrijd aan te kunnen. Daar hoef ik bij Daryl en Marko niet bang voor te zijn.', zegt trainer Ruud Brood.

'Met wedstrijdritme wordt bedoeld negentig minuten het tempo volhouden. Dat is iets wat je kan missen, maar ik heb de afgelopen maanden op een hoog niveau getraind en ik voel me goed. Tijdens de wedstrijden moeten we zien hoe het gaat. Nogmaals ik voel me goed en fit, ik heb niks te klagen’, vult Vejinovic aan.

De 30-jarige middenvelder speelde de afgelopen jaren veelal bij clubs uit het linkerrijtje, dat is een ander soort voetbal dan wat nu bij ADO gevraagd wordt. 'Bij Arka Gdynia speelde ik ook in het rechterrijtje. Maar of het anders is? De druk zit er in beide gevallen op. Je vecht in beide gevallen ergens voor. Het voelt voor mij hetzelfde.'

Met de komst van Janmaat en Vejinovic staat de teller met nieuwe spelers op twee. Daar gaat sowieso nog een speler bijkomen. 'In de media worden veel namen genoemd, maar het is wel zo dat we aan het kijken zijn hoe we wat meer balans kunnen aanbrengen', zegt Brood. 'We hebben niet alle middelen, sommige clubs spreken een beetje respectloos over ADO, omdat wij twee transfervrije spelers hebben gehaald die iedereen kan halen. Daar denk ik anders over, want deze jongens hebben bewust gekozen. We kijken ook welke jongens minuten elders nodig hebben. We zijn nog niet klaar.'

Met de tussentijdse versterkingen creëert Brood, die in november voor anderhalf jaar bij ADO tekende, langzaam zijn eigen ploeg. ‘Hopelijk wel, zonder de jong jongens te kort te doen, want dat was ook het beleid, streef je ook naar balans. Net viel de term hiërarchie. Je probeert dat wel na te streven met elkaar. Dat we stapjes maken, daar hoort ook een overwinning bij, maar de ideeën moeten wel meer tot uiting komen.'

Vermoedelijke opstelling

De twee nieuwkomers verschijnen direct aan de start tegen RKC Waalwijk. Ook Shaquille Pinas zal vermoedelijk terugkeren na een enkelblessure. Voor Peet Bijen komt het duel te vroeg. Hij is nog herstellende van een enkelblessure.

De wedstrijd tussen RKC en ADO Den Haag is zaterdagmiddag live te volgen op 89.3 FM Radio West. De uitzending begint om 16.00 uur.