Tim en Tom Coronel halverwege Dakar Rally: 'Iedere dag voor donker binnen'

Met een 37ste plek in de zesde etappe gaan Tim en Tom Coronel de rustdag van de Dakar Rally in. De tweeling finishte vrijdag op ruim tachtig minuten achterstand van ritwinnaar Carlos Sainz (Spanje). 'We zijn best vaak gestopt onderweg. Er waren veel kleine dingen die beter hadden gekund', oordeelt Tom.

De etappe voor de rustdag is traditioneel een van de zwaarste dagen van de twee weken durende autosportrally. Op een hoge duin sloeg de motor af. 'We moesten de auto uitgraven. Dat kostte een paar minuten', analyseert Tom bij mediapartner Studio Alphen. 'Maar er waren meer van die akkefietjes die steeds een paar minuten kostten. De band linksachter liep weer leeg, net als donderdag. Tim wil dan eerst alles controleren en dat kost tijd. Uiteindelijk hebben we de band gewoon gewisseld. Heeft tien minuten geduurd.'

Het haperende bandenspanningssysteem betekende ook dat Tim en Tom voor het ingaan van de duinen moesten stoppen om handmatig de bandenspanning te regelen. Lucht uit de banden laten betekent wederom de nodige minuten stilstaan. 'In het laatste stuk hebben we nog wel wat goed kunnen maken. Daar heeft Tim serieus het tempo erin gehad.'

Eerste week

Na de eerste Dakar-week staan de Coronelletjes op de dertigste plek in het algemeen klassement. 'De eerste dagen was het gewoon testen voor ons', blikt Tom terug. 'We moeten er dan ook even rustig inkomen en het tempo opbouwen. Ik had gehoopt dat we iets meer snelheid zouden hebben, maar door regels van de organisatie hebben we minder vermogen gekregen.'

'Eigenlijk is de eerste week heel goed verlopen. We hebben geen grote problemen gehad en zijn keurig elke dag voor het donker binnen', vervolgt de tweelingbroer van de 48-jarige Alphenaar. 'Natuurlijk kan het beter, maar we mogen absoluut niet klagen. Het resultaat van vorig jaar, de 27ste plaats, moeten we kunnen verbeteren.'