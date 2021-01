Delftenaar met 42 paar schoenen van snelweg geplukt

De politie laat weten dat de man geen bonnetje kon tonen. 'Hij zou ze ergens in België op de markt gekocht hebben.' Na onderzoek bleek dat alle schoenen nep waren, zegt de politie. Ook had de Delftenaar een trui bij zich, die zogenaamd van het merk Prada was. Ook dat was geen echte.

In eerste instantie werd de automobilist bekeurd, omdat hij zijn mobieltje in zijn handen had tijdens het rijden. Dat resulteerde al in een bekeuring van 250 euro. De man zit nog vast verdenking van heling en het bezit van nepproducten. Later zal hij tekst en uitleg moeten geven over wat hij van plan was.

