Neergestoken jongen (17) afgeleverd bij ziekenhuis: politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van een steekpartij in Den Haag waarbij een jongen van 17 gewond raakte. De jongen werd vrijdag rond 19.00 uur gewond bij het HMC Westeinde afgeleverd. Hij zei te zijn neergestoken op de Rijswijkseweg.

De politie ontdekte de gewonde tiener toen een auto toeterend over het fietspad bij het ziekenhuis reed. De agenten gingen bij de auto kijken, waarna de inzittenden vertelden dat een van hen was neergestoken en medische hulp nodig had.

Volgens het slachtoffer is hij neergestoken door een jongen van 16 of 17 jaar. De verdachte is rond de 1.80 meter en heeft donker, krullend haar. Hij droeg een zwarte broek en een zwarte Nike-jas. In en rond de auto is forensisch onderzoek gedaan en op de Rijswijkseweg is een plaats delict gemaakt waar rechercheurs naar sporen hebben gezocht.

LEES OOK: Dronken man steelt bestelbus van pakketbezorger, maar wordt gepakt