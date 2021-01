Raadslid CDA Wassenaar uit partij gezet na aansluiten bij JA21, gaat als eenmansfractie verder

CDA-raadslid in Wassenaar Ronald Zoutendijk is uit de lokale fractie gezet. Reden daarvoor is het feit dat Zoutendijk zich verkiesbaar heeft gesteld voor een andere politieke partij, de nieuwe landelijke partij JA21. 'Lid zijn van de gemeenteraad namens het CDA vraagt volledige commitment. Tegelijkertijd op de landelijke kandidatenlijst plaatsnemen van een andere politieke groepering is niet passend en maakt verder politiek handelen voor het CDA ongeloofwaardig', schrijft het Wassenaarse CDA in een statement.

Zoutendijk werd pas afgelopen december beëdigd als raadslid in Wassenaar, nu ziet de CDA-fractie geen mogelijkheid meer tot verdere samenwerking met Zoutendijk in de Wassenaarse CDA-fractie. 'We hebben onze voormalige fractiegenoot dan ook verzocht om ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad en hopen een nieuw raadslid namens het CDA te laten beëdigen.'

Dat laatste gaat niet gebeuren, want Zoutendijk gaat verder als eenmansfractie en geeft zijn zetel dus niet terug. Dat laat hij in een reactie weten. Verder wil hij niet reageren op zijn overstap. De kans dat Zoutendijk daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt voor de nieuwe partij van voormalig FvD'ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, is vrij klein. Zoutendijk staat 23e op de lijst van JA21, dat in maart voor het eerst meedoet aan de verkiezingen.

Ongelofelijk triest

'Dit vind ik ongelooflijk triest en absoluut niet passend bij onze fractie', reageert fractievoorzitter Ronald Everard op de kleine soap binnen zijn partij. Woensdagavond maakte Zoutendijk zijn voorgenomen kandidaatstelling voor JA21 bekend aan het CDA Wassenaar. 'De fractie heeft hem verzocht hier nog een nachtje goed over na te denken en ervan af te zien', vertelt Everard. 'Helaas heeft hij ons laten weten dit niet te doen. Het vertrouwen in een verdere vruchtbare samenwerking binnen de fractie is daarmee verdwenen.'

Door het verdwijnen van Zoutendijk uit de CDA-fractie telt die fractie nog twee zetels in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in totaal 21 zetels en de teller komt nu op elf partijen. De afdelingsvoorzitter van het CDA Wassenaar, Dienke Dekker, noemt het 'betreurenswaardig' dat iemand die net gestart is als raadslid overstapt naar een andere partij. 'Politiek is gebaat bij helderheid. Tegelijk actief zijn bij twee zeer verschillende partijen is niet uit te leggen. Het CDA-afdelingsbestuur is het dan ook volledig eens met de keuze van de fractie om de samenwerking met Ronald Zoutendijk per direct te beëindigen.'

LEES OOK: Code Oranje doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Wassenaar