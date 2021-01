Kortsluiting bij Boy Kemper na eerste doelpunt: 'Wist niet wat te doen, gewoon gek'

'Ze nemen je op sleeptouw. Dat vind ik zelf heel fijn. Ze coachen je, peppen je op, helpen je als dat nodig is', zei matchwinner Kemper na afloop over de twee routiniers. 'Het liep ook gelijk vanaf het eerste moment. En zo'n overwinning is heerlijk natuurlijk. We snakten er met z'n allen naar en om dan gelijk de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar te winnen, dat is heerlijk. De ontlading was heel groot.'

Kemper maakte in de zeventiende minuut zijn allereerste doelpunt in de eredivisie. Toen hij zag dat de bal erin vloog, wist hij zich met het juichen geen houding te geven. 'Ik wist niet wat ik moest doen', lacht hij. 'Er gingen zoveel dingen door m'n hoofd heen. Ik deed nog wat dingen van Michiel (Kramer, red.) na. Gewoon even gek doen.'

Supporters

Ook trainer Ruud Brood zag - vooral in de eerste helft - een ADO dat 'behoorlijk' speelde. 'We kwamen terecht op voorsprong en er zat meer in. Helaas valt een tweede doelpunt dan niet. Op fysiek vlak zijn we soms nog niet goed genoeg om goed druk naar voren te blijven houden. Maar je ziet dat een aantal jongens zich optrekt aan Daryl en Marko. We hebben tot de laatste seconden geknokt, en daar ben ik blij mee.'

Voor aanvang van het duel staken ADO-supporters vuurwerk af bij het RKC-stadion, bedoeld als steuntje in de rug. Onderweg naar Waalwijk kwamen de spelers en staf de fans ook al tegen. 'Ze komen hier speciaal voor ons heen. Dat het dan lukt, ben ik blij mee. Laten we hopen dat we voorwaartse stappen kunnen maken.'