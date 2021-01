Daryl Janmaat wijst ADO de weg, maar tempert ook: 'Is pas het begin hè'

Ook de ervaring van mede-nieuwkomer Marko Vejinovic en John Goossens was belangrijk voor de driepunter. 'Ervaring is in elke ploeg belangrijk. Zeker als je tegen degradatie speelt', vervolgt Janmaat. 'We moeten er woensdag weer staan. We staan nog steeds vijftiende, dus niet te positief.'

Met name de eerste helft was zaterdag een verademing om naar te kijken. 'De eerste helft hadden we de druk er op, veel corners en vrije trappen. We waren veel op de helft van RKC. De tweede helft was niet goed, dan zakken we teveel in. Daar moeten we aan werken.'

'Centraal meest van waarde'

Janmaat speelde voor het eerst sinds 8 november 2019 weer eens een wedstrijd. Destijds raakte hij als speler van Watford geblesseerd aan zijn knie. 'Het was wel weer even wennen, zeker op de positie als centrale verdediger', vertelt Janmaat, die sinds november weer op het trainingsveld staat. 'Als ik fit ben kan ik gewoon goed mee. Op dit moment kan ik centraal het meest van waarde zijn, je ziet dat Milan ook gelijk een goede wedstrijd speelt.'

Aankomende woensdag speelt ADO Den Haag weer. Dan is VVV Venlo, weer een directe concurrent, de tegenstander.