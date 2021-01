Politie Delft vindt boksbeugel, mes en drugs bij controles: 'Zorgwekkende trend'

De politie in Delft heeft bij een reeks controles onder andere een boksbeugel, een mes en meerdere soorten soft- en harddrugs aangetroffen. De controles waren speciaal gericht op het bezit van wapens en resulteerden in meerdere aanhoudingen. 'De laatste tijd treffen wij steeds meer wapens aan, met name bij jongeren. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Het bezit van messen en dergelijke proberen wij, onder andere door dit soort controles, te ontmoedigen', aldus de Delftse politie.

Op diverse plekken werden personen staande gehouden 'als daar reden toe was' en werd er gekeken of zij verboden middelen dan wel goederen bij zich hadden. In totaal werden er 45 personen staande gehouden. 'In een aantal gevallen werden er inderdaad wapens dan wel drugs aangetroffen en gingen de collega's over tot aanhouding', meldt de politie. Hoeveel aanhoudingen er precies zijn verricht, is niet bekend. De aangetroffen wapens en drugs zijn in beslag genomen.

Volgens de politie in Delft treffen zij de laatste tijd steeds meer wapens aan, vooral bij jongeren. 'Een zorgelijke ontwikkeling', aldus de agenten die het wapenbezit door middel van controles proberen 'te ontmoedigen'.

Oproep aan ouders: bespreek wapenbezit

Ook doet de politie een beroep op de ouders van jongeren. 'Heb jij zelf jongeren in tiener leeftijd? Bespreek wapenbezit dan', is het advies. 'Weet wat er leeft in het leven van jouw kind, zowel offline als online. Veel jongeren houden dit soort dingen graag verborgen voor hun ouders, dus probeer dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat deze zorgwekkende trend stopt.'

LEES OOK: Delftenaar met 42 paar schoenen van snelweg geplukt