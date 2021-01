Verwarde vrouw nog steeds vermist, maandag opnieuw een zoekactie

De politie is ook maandag op zoek naar de vermiste Jeanne Rouwhorst- van der Linden uit Zoetermeer. De 75-jarige vrouw verliet zaterdagmiddag rond 12.30 uur in verwarde toestand op de fiets haar woning aan de Van Leeuwenhoeklaan. Bij de zoektocht zette de politie zondag onder meer een politiehelikopter in.

De familie van de vermiste vrouw trof zondagmorgen haar fiets aan op de Dorpsstraat in Zoetermeer. Voor de politie was dit reden om de omgeving uit te kammen, onder meer met behulp van een helikopter. Maar de vrouw is nog niet gevonden. Inmiddels helpt ook het Veteranen Search Team met zoeken. Het team bestaat uit getrainde manschappen met militaire achtergrond die gediend hebben in diverse crisisgebieden in de wereld.

De vrouw is volgens de politie ongeveer 1,60 meter lang en zou van huis zijn gegaan in een groene jas tot aan de knieën met capuchon. Verder had ze een lichtgroene broek aan en droeg ze donkere platte schoenen. De politie roept mensen op die de vrouw na zaterdagmiddag 12.30 uur nog hebben gezien om contact op te nemen.