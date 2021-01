Tim en Tom Coronel genieten met volle teugen in Dakar Rally: 'Schitterend landschap'

De gebroeders Coronel kijken met een goed gevoel terug op de eerste week van de Dakar Rally. In Saoedi-Arabiƫ schuiven de broers dagelijks steeds een paar plaatsen op in het klassement. 'Het resultaat van vorig jaar moeten we kunnen verbeteren.'

De tweeling hoopt hun beste resultaat komende week nog te kunnen verbeteren. De Alphense broers reden de Dakar Rally tot voor deze editie drie keer uit, waarbij ze vorig jaar als 27e eindigden. Dit jaar begonnen Tim en Tom voorzichtig, maar gaat het steeds een beetje beter. 'De eerste dagen was het gewoon testen voor ons', blikte Tom zaterdag al terug. 'We moeten er dan ook even rustig inkomen en het tempo opbouwen. Ik had gehoopt dat we iets meer snelheid zouden hebben, maar door regels van de organisatie hebben we minder vermogen gekregen.'

Ook zijn broer is tevreden over de eerste week van de race. 'We hebben geen grote problemen gehad en zijn keurig elke dag voor het donker binnen. Natuurlijk kan het beter, maar we mogen absoluut niet klagen. Het resultaat van vorig jaar moeten we kunnen verbeteren', vertelde Tim tegen mediapartner Studio Alphen.

Rijden door fantastische duinen

Hoewel de twee broers een zo goed mogelijk resultaat willen bereiken genieten ze ook van het landschap van Saoedi-Arabië. 'We rijden hier door fantastische duinen', zo beschrijven de broers het parcours in de woestijn. 'Van het ene op het andere moment ga je steil naar beneden. Dat zie je aan het einde van een etappe ook wel aan de auto. Het is hier echt een schitterend landschap.'

De gebroeders Coronel worden tijdens de race gevolgd door een camerateam en hebben ook aan boord van hun auto, 'The Beast' genaamd, camera's gehangen. Met deze beelden hebben ze een unieke inkijk gegeven in de eerste week van de race.

