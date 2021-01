Hoe gaat Maureen Koster zich kwalificeren voor Olympische Spelen? 'Rekening houden met bizar jaar'

Maureen Koster in 2019 bij het NK atletiek in Den Haag | Foto: ANP

Na de afgelasting in 2020 moet 2021 alsnog hét jaar van de Olympische Spelen worden voor Maureen Koster. Dát in augustus de Spelen in het Japanse Tokio doorgaan, lijkt wel vast te staan. Maar hóe de 28-jarige Boskoopse atlete zich moet plaatsen, is een groot vraagteken. Want gaan kwalificatiewedstrijden überhaupt wel door?

'Eigenlijk moet ik van april tot en met juni continu in staat zijn om de limiet te lopen en dan is het maar te hopen dat er een wedstrijd is', zegt Koster daarover tegen mediapartner Studio Alphen. 'Die wedstrijden zullen er ongetwijfeld wel zijn, maar het vereist flexibiliteit. Je moet rekening houden met een heel bizar jaar.'

Normaliter gaat de nummer drie van de Europese kampioenschappen in 2015 naar de Verenigde Staten op trainingskamp in april, om zich aansluitend begin mei bij een limietwedstrijd te plaatsen voor grote toernooien als de Olympische Spelen, WK's en EK's. 'De vraag is of ik wel naar Amerika toe kan en of die wedstrijd tegen die tijd nog wel wordt gehouden.'

Leven in hoogtetent

Ook door het trainingskamp op hoogte dat Koster andere jaren in Afrika belegd in de maand januari, is een streep gegaan. 'Ik ga naar Tenerife om daar een aantal weken te trainen en warmte te pakken', legt ze uit, die inmiddels op het Spaanse eiland is. 'Als ik niet op hoogtestage kan, dan moet ik maar in een hoogtetent slapen. Die gaat mee naar Tenerife.'

Haar trainingsmaatjes en coach, die allemaal in Engeland wonen, heeft ze vanwege de coronapandemie al in geen maanden gezien. 'Dat maakt het erg moeilijk, omdat ik alleen moet trainen. Train je met elkaar, dan push je elkaar en kun je veel meer kwaliteit leveren.'

'Ieder voor zich'

'Maar ik heb een duidelijk trainingsplan', voegt de zesvoudig nationaal kampioene, die in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (Brazilië) debuteerde, toe. 'Het is ieder voor zich. Elk land heeft zijn eigen regels en restricties. Ik ben er goed mee bezig om voor mezelf de meest optimale situatie te creëren.'

Van een gelijk speelveld is volgens Koster al lang geen sprake meer. Zelfs niet nu de Spelen doorgaan. 'Corona speelt een heel grote rol. In Engeland kan niemand ergens naartoe. Sommige atleten hebben wekenlang binnen moeten zitten en mochten niet eens naar buiten. Ik kon in Nederland buiten altijd een rondje hardlopen.'

'Je kunt niet continu in topvorm zijn'

Vijftien minuten en 10 seconden. Dat is de heilige tijd die Koster moet lopen op de 5000 meter om naar de Olympische Spelen te mogen. Haar persoonlijk record staat op 15.07,20. Vooralsnog wijst alles erop dat Koster die limiet kan slechten.

In 2020, zowel voor als na de eerste golf, won ze meerdere wedstrijden en verpulverde ze haar eigen persoonlijke toptijden op diverse afstanden. 'Ik heb de potentie om de limiet te lopen', reageert Koster. 'Ik moet niet geblesseerd raken, mijn trainingen blijven doen en ervoor zorgen dat ik dit voorjaar continu in staat ben om de limiet te lopen.'

En juist dat wordt de grootste uitdaging. 'Je kunt niet continu in topvorm zijn. Dat kun je maar een paar weken volhouden en dan moet je gas terugnemen.' Wat de eerste wedstrijd is die Maureen Koster gaat lopen in 2021, is nog niet bekend.

LEES OOK: Begrip en opluchting bij Maureen Koster over uitstellen Olympische Spelen