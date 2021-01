Nog 24 liter in de tank: de zevende etappe van Dakar voor Tim en Tom Coronel

Met name in het begin van de 453 kilometer lange etappe was het brandstofverbruik hoog. 'Het was heel zwaar zand', vertelt Tom vanuit het bivak in Sakaka, Saoedi-Arabië, aan mediapartner Studio Alphen. 'Het had een beetje geregend, waardoor het modderig en glad was. Dat was echt ploeteren, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Op dat eerste stuk konden we al een heel aantal andere auto's voorbij, maar over het verbruik maakte ik me wel een beetje zorgen. Het was op de limiet.'

Meteen bij aankomst stuurde Tim de auto dan ook naar de benzinepomp. In het marathonbivak is assistentie zondagavond en -nacht niet toegestaan. Eén keer tijdens de Dakar Rally mogen de monteurs niet sleutelen aan de wagens. Dat betekent dat Tim en Tom zelf het onderhoud moeten uitvoeren.

Geen 180 kilometer per uur

'Het was een mooie etappe om te rijden met zand en duinen in het begin en stenen in het laatste stuk', blikt Tim terug. 'Als we het ergens een beetje hebben laten liggen, was het op topsnelheid op de lange rechte stukken, maar daar kunnen wij nu eenmaal geen 180 kilometer per uur halen.'

De Dakar Rally gaat maandag verder met de achtste etappe. Vanuit Sakaka wordt 709 kilometer afgelegd, waarvan 375 in wedstrijdverband, richting Neom.

Race mee vanuit de auto

De gebroeders Coronel worden tijdens de race gevolgd door een camerateam en hebben ook aan hun auto camera's gehangen. Met deze beelden gaven ze een unieke inkijk in de eerste week van de race.