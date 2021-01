Voorzitter vreugdevuur Duindorp krijgt taakstraf wegens opruiing

Een 38-jarige man uit Den Haag is tot een taakstraf van 40 uur veroordeeld vanwege het versturen van een opruiend appje voorafgaand aan de jaarwisseling van 2019-2020. De inwoner van de wijk Duindorp zou, nadat de organisatie het vreugdevuur in de wijk afgelastte, in een wijk-appgroep hebben geschreven: 'Zet dan de kkzooi maar in de fik'. Het zou om parkeermeters zijn gegaan. De verdachte, Pascal S., ontkent dat.

De man zat destijds zelf in de organisatie van het vreugdevuur van Duindorp. Inmiddels is hij de voorzitter. In die hoedanigheid is hij namens de stichting vreugdevuur Duindorp één van de gesprekspartners van de gemeente als het over de vreugdevuren gaat, maar bijvoorbeeld ook in het overleg over de demonstratie in Duindorp op 31 december tegen de coronamaatregelen. Er was na afloop veel kritiek op die bijeenkomst, omdat burgemeester Van Zanen er vanaf bleek te weten. Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad willen uitleg van de burgemeester.

S. stond maandag voor de rechtbank in Den Haag. Nadat eind november 2019 duidelijk werd dat de vreugdevuren niet door zouden gaan, leidde dat tot boze reacties, die onder meer werden geuit in een buurt-app waar ruim 150 mensen in zitten. Ook S. reageerde in die app, zo zegt justitie. Hij werd op 30 december 2019 opgepakt voor zijn appje en zat tijdens de jaarwisseling in een politiecel.

Goede band met gemeente

De man ontkent dat hij de tekst heeft geschreven. Hij zegt dat de appjes zijn verstuurd vanaf zijn zakelijke nummer. Dat was op dat moment in gebruik bij een medewerker die storingsdienst had. Die zou de opruiende tekst hebben verstuurd. Maar wie dat dan was, wil de man niet zeggen.

De verdachte wees er ook op dat hij juist een goede band heeft met de politie en de gemeente. S. vindt dat justitie een onterecht beeld van hem schetst als opruier: 'Ik probeer juist goeie dingen voor de wijk te doen. En dat is al lastig genoeg met de naam die Duindorp heeft.' Zijn advocaat vroeg dan ook om vrijspraak.

Voorbeeldfunctie

De rechtbank gelooft niet dat de oproep om parkeermeters in brand te steken door een onbekende collega is gedaan. De rechter wijst verder op de voorbeeldfunctie die de verdachte heeft in de wijk, en vindt dat hij had kunnen weten dat anderen zijn opmerking serieus zouden nemen. Juist omdat Pascal S. een bekende Duindorper is had hij zich bewust moeten zijn van het gewicht van zijn woorden.

Na de afgelasting van het vreugdevuur was het een aantal avonden achter elkaar onrustig in Duindorp. Er werd onder meer een vuurwerkbom onder een ME-bus gegooid. Ook de verbindingsfunctie die S. heeft richting de gemeente neemt de rechtbank mee in het oordeel.

Taakstraf

Justitie eiste maandag een taakstraf van 60 uur tegen de Hagenaar. De rechtbank maakte daar uiteindelijk 40 uur van. De verdachte is het er niet mee eens. Hij kondigde aan het eind van de zitting meteen aan dat hij in hoger beroep gaat.

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat de stichting vreugdevuren Duindorp de officiële gesprekspartner is van de gemeente en dat de stichting bepaalt wie er meedoen aan het overleg. Er zijn altijd meerdere mensen van de stichting bij die gesprekken aanwezig volgens de gemeente. Voorlopig staat er geen overleg gepland tussen de gemeente en de stichting.

