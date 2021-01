Waarom zijn wormen niet welkom in het centrum van Den Haag?

Elisa Mutsaers is één van de initiatiefnemers en wil de wormen dolgraag verwelkomen in de straat. 'Maar we krijgen geen vergunning. We willen graag een compostbak voor twintig huishoudens, die kan prima staan naast de glascontainers, maar wethouder Bredemeijer van Onderwijs, Sport en Buitenruimte wil hier geen vergunning voor geven,' vertelt Elisa op de plek waar het wormenhotel zou kunnen komen.

Het wormenhotel staat nu op wielen | Foto: Omroep West

De bewoners zijn niet voor één gat te vangen, dus hebben ze een kleinere variant op een bakfiets gezet. Doordat hij op wielen staat en dus verplaatsbaar is, hebben ze geen vergunning nodig. 'Dit is een oplossing, maar dit is een compostbak voor drie huishoudens en we willen graag dat meer mensen hun afval kwijt kunnen. Desnoods gaan we over de hele straat bakfietsen plaatsen. Dan maar op deze manier,' zegt Elisa.

Al het gft-afval kan in de compostbak | Foto: Omroep West

Geen vergunning, wel subsidie

Een opvallend detail is dat de bewoners wél subsidie hebben ontvangen van de gemeente Den Haag om dit project te realiseren. 'We hebben een duurzame subsidie ontvangen en een verbindende subsidie. Maar tegelijkertijd krijgen we geen vergunning voor de plaatsing van de compostbak. Daarbij doen we ook mee aan duurzaamheidsprijs 'Kern met Pit'. We maken kans om de winnaar van Zuid-Holland te worden. Dus aan de ene kant krijgen we heel veel steun en enthousiasme, maar we kunnen het niet realiseren omdat de vergunning uitblijft', zegt Elisa.