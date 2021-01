Ondernemers aan vooravond langere lockdown: 'Ik lig 's nachts wakker'

Na het overleg van het kabinet en het OMT in Catshuis van zondag lekte uit dat de regering van plan is om de lockdown, die eigenlijk tot 19 januari zou duren, met drie weken te verlengen. Dat betekent dat Dore zijn winkel nog langer gesloten moet houden. 'De voorraad loopt op deze manier enorm op', zegt hij gefrustreerd. 'Dat kan ik allemaal niet meer verkopen.'

Voor de ondernemers in de kledingzaken is de lockdown een grote ramp. Dat Ravage in Wateringen niet de enige winkel is met dit probleem bevestigt Marjan Naaktgeboren van MKB Westland. 'Voor modezaken is omvallen helaas een heel realistisch scenario. Die hebben de wintercollectie ingekocht of zelfs al hangen, maar kunnen deze niet meer verkopen. En ondertussen komen de zomer- en lentecollecties er al aan.'

Nooit lang volhouden

Volgens ingewijden gaat het kabinet dinsdagavond tijdens een nieuwe persconferentie ook extra steunmaatregelen aankondigen. Volgens Dore is dit noodzakelijk voor bedrijven om te overleven. 'Het pakket van nu sluit nul aan op de problemen die we hebben. Het is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Dit kan ik nooit lang volhouden zo. Ik lig er dan ook 's nachts wakker van.'

Niet alleen modewinkels staan volgens MKB Westland op omvallen. 'Niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten mogen niet open. Ook deze ondernemers hebben het nu heel zwaar door de lockdown', vult Naaktgeboren aan.

Klap niet minder hard

De aangekondigde verlenging van de lockdown was dan ook een flinke tegenslag voor veel ondernemers. 'We hebben de verlenging wel zien aankomen', geeft Naaktgeboren eerlijk toe. 'En de ondernemers ook wel, maar dat maakt de klap niet minder hard als je het nieuws hoort. We weten dat de maatregelen nodig zijn om het virus terug te dringen, maar als je kijkt naar de impact op ondernemers dan is dat echt enorm.'

Volgens het MKB Westland neemt het draagvlak voor de maatregelen ook steeds verder af. 'Ik ben geen arts, dus ik kan niet zeggen of de lockdown helpt, maar waar ondernemers moeite mee hebben is de willekeur', vertelt Naaktgeboren. 'Je kunt een product wel bij winkel X halen, want die is wel open, maar zelf verkoop je hetzelfde product en ben je dicht. Dat is iets wat veel ondernemers wel steekt.'

Winkels en horeca moeten open

Dore, de eigenaar van de Westlandse modezaak Ravage, bevestigt dit beeld van het MKB Westland. 'Bij de Kruidvat is het nu ineens drie keer zo vol als normaal. Dan denk ik echt: jongens waar gaat dit over?'

MKB Westland heeft aan moedermaatschappij MKB Nederland gevraagd om nog harder te lobbyen voor extra steun voor de ondernemers. 'De recente lockdown duurt nu vier weken en er komen nog drie weken bij, maar voor ondernemers duurt dit al een jaar', besluit Naaktgeboren. 'Het aantal bezoekers is al die tijd minder en mensen geven nu minder uit. Normaal wordt dit in december rond de feestdagen allemaal goedgemaakt, maar dat komen ze nu allemaal tekort. Daarom is het belangrijk dat mensen lokaal winkelen en dat het vaccineren opschiet. De winkels en de horeca moeten open, zij hebben dat gewoon nodig.'

LEES OOK: Winkeliers vol vragen lockdown in: 'Het is een fucking schande dat sommigen wel open mogen'