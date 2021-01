Hoofdpijndossier in Lisse gesloten door kappen van oude eik

De zomereik werd zo'n zeventig jaar geleden geplant aan de rand van de tuin van het kasteel. Maar vijftig jaar geleden, toen de Stationsweg een fietspad kreeg, stond hij opeens midden in het fietspad. Dat kon toen nog. 'Toen het fietspad werd aangelegd stond de boom er al', aldus de gemeente Lisse. 'Daarom is er toen voor gekozen om de boom te laten staan en het fietspad er omheen aan te leggen.'

De bordjes die de fietser er rechts omheen leidden heeft niet iedereen op tijd kunnen zien. Zeker degenen die na een avondje stappen in Noordwijk of Noordwijkerhout met een slok op terug naar Lisse fietsten. Of die na het stappen in Lisse naar de kust fietsten. Onbekend is hoeveel hersenletsel de eik heeft veroorzaakt. Dat is nu dus afgelopen. Dat botsen dan.

Ziek aan de wortel, stam halfdood

De zomereik was al een tijdje ziek. 'Honingzwam had de stamvoet en de wortels ernstig aangetast. De eik werd daardoor instabiel en dat leverde gevaar op', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Maandag in alle vroegte werd een deel van de Stationsweg afgezet. Verkeersbegeleiders leidden het verkeer om de werkzaamheden en dus om de boom heen. 'Hadden ze dat maar eerder gedaan', hoorde je menig Lisser denken. Binnenkort wordt op een andere plek op de Stationsweg een nieuwe boom geplant. De oude plek is daarvoor niet geschikt.

Boom komt terug als uilenbankje, pauw of narcissen

De gemeente Lisse laat nu aan de inwoners wat er met het hout van de boom moet gebeuren. Zij mogen hun voorkeur uitspreken aan de hand van drie keuzes die de gemeente hen voorlegt: een uilenbankje, drie narcissen of een pauw (zie de foto’s hieronder). De uitslag wordt eind deze maand bekend gemaakt, waarna kunstenaar Thomas Weijenberg aan het werk gaat.

De inwoners van Lisse kunnen kiezen uit deze drie creaties | Foto: Gemeente Lisse

Wethouder Kees van der Zwet is benieuwd. ‘Ik heb natuurlijk zelf een voorkeur, maar ik laat dit graag aan de inwoners van Lisse over. We zullen dit niet bij elke te kappen boom doen, maar deze zomereik is echt wel bijzonder geweest.'

