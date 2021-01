Opluchting dat scholen mogelijk weer opengaan: 'Onderzoek naar Engelse variant geeft zekerheid'

Het kabinet wil eerst het advies afwachten over de coronamutatie die voor het eerst opdook in Groot-Brittannië. Jesper vindt dat een goed idee. 'De toezegging van de overheid dat ze eerst goed onderzoek doen naar de Engelse variant, geeft me een soort van zekerheid. Een zekerheid dat als ze de scholen opendoen, het ook goed gaat', aldus Jesper. Zeker ook omdat het met kinderen lastiger is om afstand te houden, vertelt Jesper.

Op De Dukdalf geven ze nu online onderwijs maar er zijn ook kinderen die toch naar school komen. De school fungeert dan als een soort noodopvang voor kinderen bij wie het thuis niet lukt met leren. 'Meer kinderen komen toch naar school ten opzichte van de eerste lockdown. Er zijn best wat kinderen die hier op school online lessen volgen', legt Jesper uit. Hij denkt dat het komt doordat het thuiswerken voor ouders nu belangrijker is en er minder angst is over het virus dan tijdens de eerste lockdown vorig jaar. 'Toen hielden mensen voor mijn gevoel eerder de kinderen thuis.'

'Op school zie je meer kinderen'

Wie woensdag ook op school is, is Esmee. 'Thuiswerken gaat wel prima, maar op school op de opvang is wel leuker want dan zie je ook meer kinderen', zegt Esmee. Ze is wel blij als de scholen weer opgaan, zodat ze iedereen weer kan zien. 'Op school zie je ze in het echt en thuis meer via WhatsApp.'

Esmee mocht een dagje naar school | Eigen foto

Volgens meester Jesper gaat het online lesgeven wel een stuk beter dan tijdens de eerste lockdown. 'We werken nu met Teams bijvoorbeeld. En ik heb groep 8 en daar werkt het wel goed mee. Daar zitten nu ook meer opdrachten in zodat ze nu makkelijker samen kunnen werken.'

