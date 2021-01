Hind werkt met team van Bruno Mars en spreekt af met Goudse burgemeester

Zangeres Hind Laroussi timmert al een paar jaar aan de weg in Amerika, maar is tijdelijk terug in Nederland. 'Ik ben even terug vanwege Covid en ik had mijn familie al een jaar niet gezien', vertelt ze tegen Bas Muijs in het radioprogramma Muijs in de Middag. Ook had ze een geheimzinnige afspraak met de Goudse burgemeester.

Sinds 2016 woont Hind in Amerika. Ze probeert daar een zangcarrière te beginnen. En dat is nog best pittig. 'Het is heel zwaar, je begint weer helemaal opnieuw na een carrière van 18 jaar in Nederland. Daar word je behandeld als een soort voetveeg.'

In 2003 werd Hind derde bij Idols, ze verloor van Jim Bakkum en winnaar Jamai Loman. In 2008 deed ze mee met het Songfestival.

Team van Bruno Mars

Maar ze is ook dankbaar. 'Ik kreeg de mogelijkheid om mezelf te ontwikkelen als artiest en songwriter.' Artiesten die naar Amerika vertrekken, hopen om met de groten der aarde samen te werken. Hind werkt nu samen met het team van Bruno Mars. 'Heel bizar, ik werk met het team dat elke week met Bruno Mars op het podium stond. Daardoor word je zelf wel eens in de wacht gezet en moet je wachten tot zo'n producer tijd voor je heeft.'

Zelf heeft ze Bruno Mars wel een keer ontmoet, maar een duet komt er voorlopig niet aan. 'Hij is volledig afgeschermd. Je kan niet zomaar met zo iemand werken, je moet eerst zelf een megahit hebben voordat ze het überhaupt overwegen', lacht ze.

Geheimzinnig bezoekje aan de burgemeester

Nu Hind tijdelijk in Nederland is, besteedt ze vooral veel tijd aan haar familie. 'Ik heb lekker stroopwafels en kaas gekocht. Dat mis ik altijd wel, en het centrum van Gouda.'

Onlangs ging ze ook nog op bezoek bij burgemeester Pieter Verhoeve. Wat voor plannen daar zijn bedacht, wilde Hind nog niet vertellen. Aan haar Instagrampost te zien gaat het over de viering van 750 jaar Gouda, in 2022.

Terug naar LA

Hind blijft maar tijdelijk in Nederland. 'Onlangs is er bij me ingebroken, dus ik moet wel terug om de schade te bekijken.' Op Tweede Kerstdag is er iemand Hinds slaapkamer binnengekomen via het raam. 'Die zocht een warme slaapplek en heeft er een paar nachten liggen slapen', vertelt Hind.

