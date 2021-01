Nog veel vragen over dood van 66-jarige Mimoun Bergoual uit Oud Ade

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Die ochtend rond 5.50 uur meldt de vrouw van Mimoun Bergoual dat er overval is gepleegd in de woning aan de Hofdijklaan in Oud Ade. Agenten gaan naar binnen en vinden daar het lichaam van de man. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen.

Mimoun Bergoual was ondernemer en een bekende verschijning in de Leids-Marokkaanse gemeenschap. Na de sluiting van zijn Tanger supermarkt aan het Kooiplein is hij zich gaan richten op vastgoed. Hij woonde sinds eind 2018 met zijn tweede vrouw in de boerderij aan de Hofdijklaan in Oud Ade.

Uitgebreid onderzoek

Een Team Grootschalige Opsporing doet sinds 29 december uitgebreid onderzoek. Forensisch rechercheurs hebben sporenonderzoek gedaan in en rondom het huis. Er is al met meerdere mensen gesproken, maar er zijn nog altijd veel vragen.

De politie is benieuwd naar het leven van de 66-jarige Mimoun, met name in de laatste weken voor zijn dood: wat deed hij, en met wie? Viel er iets op? Ook komt de recherche graag in contact met mensen die het slachtoffer voor 29 december nog hebben gesproken.

Tijdsperiode van acht uur

Daarnaast is de recherche op zoek naar getuigen die personen of voertuigen hebben gezien in de buurt van de woning aan de Hofdijklaan in Oud Ade. Die straat ligt parallel aan de Provincialeweg. Het gaat dan om de periode tussen maandag 28 december 22.00 uur en dinsdag 29 december 6.00 uur.

Wie daar toen reed en een dashcam in de auto heeft, wordt gevraagd om de beelden van die avond en nacht terug te kijken om te zien of er iets bijzonders op staat. Het is ook mogelijk dat er iets bijzonders is opgevallen in de omgeving van het huis in de weken voor het incident.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem