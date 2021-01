Nieuwe aanhouding voor overval juwelier Katwijk, politie blijft op zoek naar informatie

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De juwelierszaak aan de Voorstraat werd op vrijdagmiddag 20 november rond 15.00 uur overvallen. Eén van de overvallers deed zich voor als klant, belde aan en werd binnengelaten. Zijn handlanger parkeerde hun Piaggio Skipper, trok een wapen en wilde ook naar binnen.

Toen de eigenaar van de winkel doorhad dat het om een overval ging, probeerde hij de twee met een stoel zijn winkel uit te werken. Hij werd vervolgens meerdere keren hard op zijn hoofd geslagen met een hamer en bedreigd met het wapen. Hij raakte zwaargewond. Ook omstanders, die de overval filmden, hebben het wapen op zich gericht gekregen.

De verdachte draagt een masker | Beeld: Politie

Eén overvaller herkend

Met een aantal ringen en een duur Rolex-horloge gingen de overvallers er vandoor op een Piaggio Skipper. Die werd even later gevonden op de Rijnmond in Katwijk, net als de schoenen van één van de overvallers en een trui. Vlak daarna hebben agenten twee verdachten aangehouden, Amsterdammers van 22 en 27 jaar. Zij reden in een grijze Peugeot 206.

De Piaggio Skipper van de overvallers | Beeld: Politie

De aangehouden verdachten reden in deze Peugeot 206 | Foto: Politie

Eén van de op vrijdag 20 november aangehouden mannen is op de bewakingsbeelden herkend als één van de overvallers. Over de andere man, die sloeg met de hamer, krijgt de politie graag meer informatie. Hij draagt een masker, maar mogelijk herkent iemand hem aan zijn kleding of manier van bewegen. Deze man is waarschijnlijk een bekende van de al aangehouden 22-jarige Amsterdammer.

Hulp gekregen

De recherche vermoedt dat de overvallers hulp hebben gekregen van meerdere personen of dat er nog een extra vluchtvoertuig was. Daarom is het onderzoeksteam nog altijd op zoek naar getuigen die hebben gezien hoe de daders zijn gevlucht vanaf de Rijnmond, waar hun scooter is achtergelaten. Wie daar iets van heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden.

De kentekenplaatjes op Piaggio bleken in de week voor de overval te zijn gestolen vanaf de Barajasweg in Amsterdam. Waarschijnlijk is de scooter zelf ook gestolen, maar waar en wanneer is nog niet duidelijk. Ook de buit van de overval is nog zoek. Het gaat onder andere om herkenbare ringen en een Rolex Daytona. Als die na 20 november ergens zijn aangeboden, hoort de politie dat graag.

De gestolen Rolex

De gestolen ringen

