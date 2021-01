Osteopaten willen weer klanten kunnen kneden: 'Grens heel willekeurig getrokken'

De grillen van de coronamaatregelen komen in de praktijk van Jaap Zwaan in Noordwijk wel heel duidelijk naar voren. Achter de ene deur is de kinderfysiotherapeute gewoon aan het werk, achter de andere zit de osteopaat gedwongen niets te doen. 'Ik mag niemand aanraken’, zegt Jaap Zwaan.

Volgens het kabinet behoort osteopathie net als de kapper tot de gewone contactberoepen. Die zijn in ieder geval tot 19 januari dicht. Of zoveel langer als de maatregelen duren. 'Terwijl de osteopaten in de rest van Europa gewoon aan het werk mogen', zegt osteopaat Zwaan.

'Heel de mens'

'Ik ben al twaalf jaar bij Jaap en merk echt dat ik al weken niet meer ben behandeld', zegt Jaaps patiënte Anne Vlasman-Van der Valk, zelf verpleegkundige in Leiden, die we voor de gelegenheid in zijn spreekkamer ontmoeten. Voor de behandeling mag zij daar niet meer komen. Haar alternatief? 'Meer medicijnen, maar dat wil je niet, dat geeft allerlei bijwerkingen.'

Annes bijnier geeft problemen na een ongeluk. Omdat die minder hormonen aanmaakt, poppen er allerlei kwalen op. Door de aanpak van de osteopaat is dat uitgekomen; hij kijkt niet alleen naar de klacht maar naar de mens, 'heel de mens' heet dat holistisch. Maar die aanpak is nog niet volledig erkend.

'Patiënten zijn de dupe'

Voor de overheid is osteopathie een alternatieve geneeswijze zonder BIG-registratie, zoals fysiotherapeuten dat hebben. 'Terwijl 90 procent van de osteopaten ook is opgeleid als fysiotherapeut, ik ook', zegt Jaap. 'En de rechter en de belastingdienst hebben ons wel gelijkgesteld.'

Kinderfysiotherapeute Merel van Nimwegen is gewoon aan de slag. Haar patiëntje stapt net haar behandelkamer uit. Merel snapt er ook niets van. 'Osteopaten leveren ook belangrijke zorg waar mensen veel baat bij hebben', zegt zij. 'En als zij niet worden behandeld, zijn die patiënten de dupe.'

'Het is niet uit te leggen'

Jaap hoopt dat het kabinet inziet dat de patiënten niet zonder osteopathie kunnen, net als andere zorg. 'Deze grens is heel willekeurig getrokken. De coronamaatregelen gaan over gezondheid, maar hiermee houd je andere gezondheidsproblemen juist in stand.'

En het gaat hem niet eens om het geld. 'Ik zing die paar maanden wel uit, ik heb een gezonde praktijk. Maar ik word platgebeld door mensen die hulp nodig hebben en een afspraak willen maken. Die snappen er niets van. Het is ook niet uit te leggen.'